Piano di sviluppo 2026-2030 in Tunisia: Parlamento esamina progetto da 30 miliardi di euro.

Piano di Sviluppo Tunisia 2026-2030: Un Nuovo Futuro Economico

TUNISI (TUNISIA)(ITALPRESS) – Il Parlamento tunisino ha recentemente analizzato il progetto del Piano di sviluppo 2026-2030, un ambizioso programma quinquennale. Questo piano prevede investimenti significativi, per un totale di 101,8 miliardi di dinari tunisini, equivalenti a circa 30 miliardi di euro, destinati a circa 21.000 progetti distribuiti in vari settori e regioni del Paese.

Durante la sessione plenaria del 9 luglio, presente il ministro dell’Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh, il progetto di legge ha ottenuto un attento esame. Si tratta del primo documento di programmazione economica redatto nell’ambito della Costituzione del 2022, adottando un approccio che parta dai livelli locale e regionale fino a quello nazionale. Questo piano rappresenta un’importante base per le politiche pubbliche e le scelte economiche e sociali della Tunisia per il futuro.

Obiettivi Chiave del Piano di Sviluppo

Il Piano di sviluppo ha delineato obiettivi cruciali come il sostegno alla crescita economica, la promozione dell’occupazione e la riduzione degli squilibri regionali. Inoltre, si pone un accento speciale sullo sviluppo del capitale umano, sulla modernizzazione dell’amministrazione e sul rafforzamento della sicurezza alimentare, idrica ed energetica.

Il dibattito parlamentare ha evidenziato la necessità di una distribuzione equilibrata degli investimenti tra le diverse regioni. I deputati hanno sottolineato l’importanza di creare un clima favorevole agli affari, sostenere le piccole e medie imprese e accelerare la digitalizzazione per migliorare la competitività dell’economia tunisina.

Interventi in Diversi Settori

Questo ambizioso piano contempla interventi in settori fondamentali come le infrastrutture, l’energia, l’agricoltura e la gestione delle risorse idriche. Non meno significativo è il focus sull’innovazione e sulla trasformazione amministrativa, con l’obiettivo di implementare un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile.

Il programma mira a promuovere mezzi di sussistenza migliori per la popolazione e a innescare un ciclo di crescita che beneficerà in modo equilibrato le diverse aree del Paese. Le priorità strategiche includeranno il miglioramento delle infrastrutture di base, la promozione dell’energia rinnovabile e investimenti mirati per il settore agricolo, garantendo che le risorse idriche siano gestite in modo efficace e sostenibile.

Discussione e Votazione Futura

Il dibattito sul Piano di sviluppo 2026-2030 continua, con la prevista presentazione delle risposte del ministro Abdelhafidh agli interventi dei deputati. Questa fase rappresenta un passo cruciale in vista della votazione finale sul progetto di legge, che stabilirà le basi per il futuro economico della Tunisia.

Il Piano 2026-2030 non solo mira a risolvere le problematiche attuali, ma rappresenta anche un’opportunità per costruire un futuro più prospero e sostenibile per tutti i cittadini tunisini. Con investimenti mirati e un approccio regionale, si punta a trasformare la Tunisia in un modello di crescita economica innovativa e inclusiva.

Questo progetto, quindi, si configura come un importante passo avanti nella costruzione di un’economia resiliente, capace di affrontare le sfide future e di assicurare un tenore di vita dignitoso per la popolazione.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Fonti: Italpress.com, Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisina, Ministero dell’Economia e della Pianificazione tunisino.

FONTE ITALPRESS

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