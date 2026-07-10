10 Luglio 2026

Tuchel combina yoga e tecnologia per contrastare Haaland: la strategia del futuro.

redazione 10 Luglio 2026
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Il Grande Scontro ai Quarti di Finale: Inghilterra vs Norvegia

IPA85763327 – David Moller Wolfe, difensore della Norvegia, festeggia un gol di Erling Haaland durante la partita della FIFA World Cup 2026 contro l’Iraq al Boston Stadium, Massachusetts, il 16 giugno 2026. (Foto di Eric Canha/Sipa USA)

di Enrico Currò

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Inghilterra si prepara a affrontare la Norvegia nei quarti di finale del Mondiale, con grande attesa e speranza da parte dei tifosi. L’allenatore Thomas Tuchel, ex tecnico del Chelsea, ha già conquistato i cuori inglesi con la sua visione innovativa e strategica. La squadra di Three Lions ha l’opportunità di rompere il tabù della vittoria che persiste dal 1966, e la sfida contro un avversario formidabile come Erling Haaland sarà cruciale per raggiungere questo obiettivo.

Tuchel, a 52 anni, ha portato un approccio unico al calcio, integrando tecniche di meditazione e spiritualità orientale nel programma di allenamento della nazionale. La sua connessione con queste pratiche è nata dopo un viaggio in Kerala nel 2022, quando ha intrapreso un percorso di purificazione ayurvedica. L’allenatore ha trovato in queste metodologie un modo per ristabilire la vitalità e migliorare la performance degli atleti.

Innovazioni nel Ritiro della Nazionale Inglese

Il ritiro della Nazionale Inglese è stato rivoluzionato con pratiche come yoga, meditazione e stretching profondo. I giocatori partecipano a sessioni di yoga all’aperto nei parchi americani, utilizzando asana studiate per estendere i muscoli e facilitare il recupero. Inoltre, la squadra ha adottato filosofie zen per gestire le emozioni e favorire un ambiente di calma durante i colloqui di squadra, il tutto immerso in aromi orientali e musica meditativa.

Tuchel ha preparato meticolosamente il suo gruppo, portando in America attrezzature mediche avanzate come il Therabody per il raffreddamento del sangue e “ice vests” per abbassare la temperatura corporea. Anche le speciali felpe utilizzate durante l’allenamento e l’ice trough, dove i giocatori recuperano post-partita, sono parte della preparazione per la storica sfida contro la Norvegia.

Ma come può l’Inghilterra contrastare il potere offensivo di Haaland? Il segreto potrebbe risiedere nel difensore Ezri Konsa, 28enne dell’Aston Villa. I numeri parlano chiaro: nei cinque incontri di Premier League contro Haaland, il norvegese ha messo a segno solo un gol in 406 minuti di gioco. Durante il Mondiale, Konsa è stato decimato in campo, giocando tutte e cinque le partite, contribuendo a un totale di 14 vittorie e dimostrando abilità tecnica con una percentuale di passaggi riusciti impressionante.

Il suo soprannome, Kryptonite, riflette la sua capacità di limitare le azioni di Haaland, la “Superman” norvegese. Secondo il tecnico Unai Emery, Konsa è la scelta giusta per fermare l’attaccante, avendo già ricevuto la fascia di capitano al Villa Park per la stagione in corso.

Le Dichiarazioni di Haaland e le Aspettative Inghlesi

Nonostante la pressione, Haaland ha mostrato una certa nonchalance, parlando con rispetto verso gli avversari: “Ai miei amici inglesi dico che nella vita è importante rimanere umili. Stiano tranquilli, vinceranno loro, noi norvegesi non siamo abituati a trovarci ai quarti di finale del Mondiale.” Queste parole, tuttavia, nascondono una certa ambizione da parte del calciatore, consapevole del potenziale della sua squadra.

Il duello tra Inghilterra e Norvegia si preannuncia emozionante, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. Gli occhi saranno puntati su Haaland e Konsa, due giocatori che rappresentano rispettivamente la speranza norvegese e la robustezza inglese. Con entrambe le nazioni in cerca di gloria, la partita contribuirà a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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