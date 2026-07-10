Merlier vince la 7^ tappa del Tour de France, Pogacar mantiene la maglia gialla.

Tim Merlier trionfa nella settima tappa del Tour de France 2026

L’edizione 2026 del Tour de France continua a regalare emozioni ai tifosi. Nella settima tappa, da Hagetmau a Bordeaux, il corridore Tim Merlier ha ottenuto una vittoria entusiasmante, segnando la sua quarta affermazione nella storica competizione ciclistica. Questo successo si è concretizzato al termine di una tappa di 175,1 km che ha visto Merlier della Soudal Quick-Step scattare nel momento perfetto, primeggiando in un finale di gara emozionante.

Alle spalle del vincitore

Dietro Merlier, si sono piazzati altri due atleti di grande livello: il norvegese Søren Waerenskjold, rappresentante del team Uno-X-Mobility, e il giovane eritreo Biniam Girmay, in forza al NSN Cycling Team. Entrambi hanno combattuto strenuamente, ma non sono riusciti a eguagliare la velocità finale dell’atleta belga. Da notare che il detentore della maglia verde, Mads Pedersen del Lidl-Trek, ha avuto un arrivo poco soddisfacente, chiudendo al nono posto.

La gara è stata caratterizzata da un ritmo incalzante, e Merlier ha dimostrato di avere il giusto mix di strategia e velocità. All’esito della tappa, il corridore ha espresso la sua gioia per una vittoria tanto attesa, sottolineando l’importanza di una buona preparazione e lavoro di squadra. Il Team Soudal Quick-Step si è dimostrato all’altezza della situazione, portando a casa il risultato e consolidando la propria reputazione nelle grandi competizioni.

La difesa della maglia gialla

Un altro protagonista della giornata è stato Tadej Pogacar, che, indossando la maglia gialla, ha gestito la corsa con sicurezza. L’atleta sloveno del UAE Team Emirates XRG ha evitato eventi avversi e ha mantenuto il vantaggio sugli inseguitori senza troppi problemi. La sua performance continua a dimostrare perché sia uno dei favoriti per la vittoria finale.

La corsa ora si prepara per l’ottava tappa, che si terrà domani e avrà luogo tra Perigueux e Bergerac, per un totale di 180,4 km. Il percorso promette di essere impegnativo e potrebbe riservare ulteriori sorprese.

Ordine d’arrivo della settima tappa

È interessante notare i dettagli dell’ordine d’arrivo che hanno caratterizzato questa tappa. Ecco l’elenco completo dei primi dieci ciclisti:

Tim Merlier (BEL, Soudal Quick-Step) – 3h44’20” Søren Waerenskjold (NOR, Uno-X-Mobility) – s.t. Biniam Girmay (ERI, NSN Cycling Team) – s.t. Max Kanter (GER) – s.t. Jasper Philipsen (BEL) – s.t. Phil Bauhaus (GER) – s.t. Huub Artz (NED) – s.t. Dorian Godon (FRA) – s.t. Mads Pedersen (DEN, Lidl-Trek) – s.t. Tom Van Asbroeck (BEL) – s.t.

In questa gara si è confermato l’alto livello di competitività, con diversi ciclisti che hanno dimostrato di essere agguerriti e pronti a dare battaglia nelle prossime tappe.

Le classifiche aggiornate

Classifica generale (maglia gialla)

Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates XRG) – 24h56’17” Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma Lease a Bike) – +2’42” Isaac Del Toro (MEX, UAE Team Emirates XRG) – +3’27” Remco Evenepoel (BEL) – +3’30” Juan Ayuso (ESP) – +3’34” Paul Seixas (FRA) – +3’55” Florian Lipowitz (GER) – +4’00” Lenny Martinez (FRA) – +4’21” Mattias Skjelmose (DEN) – +4’57” Mathias Vacek (CZE) – +7’10”

Classifica a punti (maglia verde)

Mads Pedersen (DEN, Lidl-Trek) – 204 punti Biniam Girmay (ERI, NSN Cycling Team) – 145 punti Max Kanter (GER, XDS Astana) – 140 punti

Classifica miglior scalatore (maglia a pois)

Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates XRG) – 28 punti Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma Lease a Bike) – 19 punti Lenny Martinez (FRA, Bahrain Victorius) – 16 punti

Classifica miglior giovane (maglia bianca)

Isaac Del Toro (MEX, UAE Team Emirates XRG) – 24h59’44” Juan Ayuso (ESP, Lidl-Trek) – +7” Paul Seixas (FRA, Decathlon CMA CGM Team) – +28”

Con il proseguimento della corsa, le aspettative crescono. I prossimi giorni potrebbero riservare emozioni sorprendenti e cambiamenti nelle classifiche. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla magica avventura del Tour de France 2026.

Fonti ufficiali: UCI, Tour de France.

FONTE ITALPRESS

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