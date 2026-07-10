Bari: sette misure cautelari contro assalti armati a blindati in azione.

Operazione Antimafia a Bari: Sette Indagati Arrestati

BARI (ITALPRESS) – Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando Provinciale di Bari hanno dato il via a un’importante operazione, eseguendo un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di sette indagati. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I reati contestati agli indagati includono associazione a delinquere, rapina aggravata, con particolare attenzione al metodo mafioso, e una serie di altri crimini contro il patrimonio che rientrano nel programma associativo.

L’operazione si concentra su un’organizzazione criminale originaria di Cerignola, nota per la sua attività di assalti ai veicoli blindati. Questo intervento rappresenta una significativa svolta nelle indagini relative a una maxi-rapina avvenuta il 6 novembre 2024, lungo la SS 96, nei pressi di Toritto. Durante quell’evento violento, è stata effettuata una scarica di colpi di kalashnikov, seguita dall’esplosione della cabina posteriore di un veicolo e dall’incendio di altre automobili.

Attualmente, l’operazione coinvolge oltre 100 militari dell’Arma, supportati da un elicottero e reparti speciali, insieme a Squadriglie Operative di Supporto delle forze armate, normalmente impiegate in attività di antiterrorismo. Questo schieramento di forze dimostra l’importanza e la serietà dell’operazione in corso, volta a ripristinare la sicurezza e la legalità in un’area frequentemente colpita da attività criminose.

I Dettagli dell’Operazione e la Conferenza Stampa

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sta guidando questa operazione strategica, mirata a smantellare una rete criminale che ha operato con impunità per troppo tempo. Le indagini sono state lunghe e complesse, coinvolgendo un’attenta raccolta di prove e testimonianze che hanno portato all’emissione delle ordinanze di custodia cautelare. Queste indagini sono state fondamentali per il processo di arresto e identificazione dei membri della banda criminale.

Le notizie sull’operazione potrebbero avere un significato significativo per la comunità locale e per le forze dell’ordine, che stanno combattendo strenuamente contro la criminalità organizzata in questa regione. Entro le ore 10.30 di oggi, la Procura di Bari terrà una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sull’operazione e sulle implicazioni future di questa azione. Questo incontro sarà un’occasione importante per informare il pubblico e riaffermare l’impegno delle istituzioni nella lotta contro la criminalità.

Finora, le reazioni alla notizia degli arresti sono state positive, con espressioni di compiacimento da parte di residenti e autorità locali. Molti vedono in questa operazione un segnale concreto che le autorità non abbassano la guardia e continuano a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza dei cittadini e combattere l’illegalità.

Questo episodio evidenzia quanto sia fondamentale il lavoro di squadra tra le forze dell’ordine e la magistratura per contrastare la criminalità organizzata. Grazie a un monitoraggio attento e a indagini approfondite, si spera che si possano ottenere ulteriori successi in futuro. La Giustizia deve seguire il suo corso, e l’operazione di oggi rappresenta un passo significativo in questa direzione.

Per ulteriori aggiornamenti su questa operazione e su altre attività legate alla sicurezza della comunità, si consiglia di seguire i canali ufficiali delle forze dell’ordine e della Procura della Repubblica di Bari.

– Foto ufficio stampa Carabinieri – (ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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