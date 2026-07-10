Tunisia: il Parlamento approva il Piano di sviluppo 2026-2030 per una crescita sostenibile.

Il Nuovo Piano di Sviluppo della Tunisia: Verso il Futuro

Tunisi, Tunisia – Recentemente, il Parlamento tunisino ha fatto un passo significativo approvando il Piano di sviluppo 2026-2030. Questo piano rappresenta non solo un primo tentativo di implementazione della nuova Costituzione tunisina, ma anche un approccio distintivo che mira a coinvolgere tutti i livelli territoriali, dal locale al nazionale.

Il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (ARP), Ibrahim Bouderbala, ha descritto l’approvazione del piano come un “traguardo nazionale”. A suo avviso, segna l’inizio di una nuova fase nello sviluppo del Paese, caratterizzata da principi fondamentali come la giustizia sociale, l’equità regionale e l’importanza del cittadino nel processo economico e sociale.

Bouderbala ha puntualizzato come i dibattiti parlamentari abbiano arricchito la comprensione del piano, evidenziando l’importanza di politiche pubbliche integrate e la necessità di prestare attenzione ai settori chiave: sicurezza alimentare, risorse idriche ed energetiche, educazione, sanità, infrastrutture e investimenti.

Strategie e Obiettivi: Un Piano per il Futuro

Durante la sua presentazione, il presidente Bouderbala ha anche sottolineato che l’Assemblea continuerà a svolgere un ruolo attivo sia legislativo che di controllo. Questo include il monitoraggio dell’attuazione dei programmi e dei progetti previsti dal Piano di sviluppo. L’attenzione sarà focalizzata sull’esame della legge finanziaria e del bilancio economico per il 2027, elementi cruciali per l’efficacia del piano.

Secondo il presidente del Parlamento, il nuovo piano offre una visione complessiva per affrontare le disuguaglianze regionali e promuovere la creazione di ricchezza. Inoltre, mira a garantire una distribuzione più equa delle risorse e a rafforzare la sovranità nazionale, massimizzando le potenzialità del Paese. Un aspetto centrale sarà la pianificazione strategica per attirare investimenti e favorite le collaborazioni a vari livelli.

Le aspettative sono alte. Diverse categorie di cittadini, imprenditori e attori sociali hanno mostrato interesse nel participare attivamente a questo processo di sviluppo. Il piano è visto come una piattaforma che non solo affronta le sfide immediate, ma crea anche opportunità a lungo termine per la crescita e la prosperità della Tunisia.

Un Approccio Partecipativo e Inclusivo

La caratteristica distintiva di questo Piano di sviluppo è l’approccio partecipativo. Buone pratiche internazionali suggeriscono che l’inclusione di diverse voci e istanze locali non solo migliora la qualità delle politiche pubbliche, ma aumenta anche il senso di appartenenza e responsabilità dei cittadini nei confronti del proprio Paese. La Tunisia, cercando di innovare e riformare, spera di costruire una rete di partecipazione attiva che possa incrementare il legame tra le istituzioni e la società.

I governi locali avranno l’opportunità di esprimere le loro esigenze specifiche, contribuendo a un documento che rispecchi realmente le necessità del territorio. Le consultazioni pubbliche saranno fondamentali, e saranno promosse anche piattaforme digitali per raccogliere opinioni e suggerimenti da parte dei cittadini.

In questo contesto, i settori strategici come l’istruzione e la sanità saranno al centro delle politiche di sviluppo. Il Piano definisce anche obiettivi misurabili a breve e lungo termine, così da consentire un monitoraggio efficace e tempestivo dei progressi e dei risultati raggiunti.

Affrontando le sfide future, i leader tunisini sembrano determinati a realizzare un futuro migliore, creando una road map chiara e trasparente che coinvolge tutti i tunisini nella costruzione delle proprie sorti.

Fonti ufficiali: Parlamento Tunisino, ARP.

-Foto IPA Agency-

FONTE ITALPRESS

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