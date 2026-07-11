La Spagna supera il Belgio 2-1 e sfida la Francia in semifinale.

La Spagna supera il Belgio e conquista la semifinale

INGLEWOOD (STATI UNITI) – Un match emozionante ha portato la Spagna a superare il Belgio con un punteggio di 2-1, regalando agli iberici il passaggio alle semifinali dei Mondiali, dove affronteranno la temibile Francia di Mbappé. La partita si è decisa all’ultimo minuto grazie a un gol di Mikel Merino, già protagonista nella sfida contro il Portogallo.

La serata è iniziata con una grande attesa. Prima del fischio d’inizio, il centrocampista belga Tielemans ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio, costringendo il ct Roberto Martinez ad inserire Vanaken al suo posto. Dall’altra parte, il selezionatore spagnolo De la Fuente ha scelto di non schierare Pedri, puntando su Fabian Ruiz.

I campioni in carica, pur partendo con un piglio deciso, non riescono a creare grosse occasioni, mentre Courtois, il portiere belga, è costretto a lasciare il campo nella ripresa per un infortunio. La Spagna ha dominato il gioco, ma mancavano guizzi decisivi per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

I momenti chiave della partita

L’incontro si è sbloccato al 30° minuto: Porro ha servito un ottimo pallone per Olmo, il cui tiro respinto è stato prontamente sfruttato da Fabian Ruiz, autore della rete del 1-0. La Spagna sembrava in controllo, ma cinque minuti dopo è arrivato il pareggio belga. De Ketelaere ha capitalizzato un cross di Castagne, insaccando di testa e portando il punteggio sull’1-1. Questo è stato il primo gol subito dall’Unai Simon in questo torneo, a testimonianza di una difesa spagnola finora solida.

Nella ripresa, la Spagna ha continuato a premere. Un tiro di Baena, deviato fortuitamente, ha sfiorato il palo, mentre Courtois, a quel punto, ha effettuato delle parate decisive su Yamal e Oyarzabal, dimostrando il suo valore. Purtroppo per il Belgio, Courtois non ha potuto continuare a difendere la porta, lasciando il campo e lasciando Vanaken e i suoi compagni in difficoltà.

Il match sembrava destinato ai tempi supplementari, ma al 43° minuto è arrivato il colpo di scena finale. Merino, appena entrato, ha reagito prontamente a una respinta corta della difesa avversaria, realizzando il tap-in decisivo che ha regalato alla Spagna la vittoria. Il Belgio ha provato a rispondere, ma senza successo, il risultato è rimasto fermo sull’2-1, permettendo così agli iberici di festeggiare il passaggio alla semifinale.

Il prossimo avversario: la Francia

Con questo successo, la Spagna è pronta ad affrontare la Francia nella semifinale. La nazionale transalpina, con la stella Mbappé, si presenta come una avversaria temibile. I precedenti tra le due squadre sono sempre stati intensi, e l’attesa per questa sfida è palpabile. Le Furie Rosse dovranno affrontare non solo la forza tecnica dei francesi, ma anche il loro gioco imprevedibile e veloce.

L’allenatore spagnolo, De la Fuente, dovrà fare i conti con eventuali infortuni e limitazioni di rosa, ma la squadra ha dimostrato durante il torneo una grande capabilità di risollevarsi e rispondere sotto pressione. I tifosi spagnoli possono essere fiduciosi nelle potenzialità della loro nazionale. Le ultime partite hanno evidenziato una crescita continua e un gioco corale sempre più efficace.

Il match contro la Francia si preannuncia ricco di sfide e colpi di scena, e rappresenterà per entrambi i team un’opportunità imperdibile per scrivere la storia di questo Mondiale. La Spagna spera di continuare il proprio cammino verso la gloria, puntando a conquistare il titolo che la sacralità della sua tradizione calcistica merita.

La partita si disputerà nei prossimi giorni e l’attesa è già alle stelle. I fan di tutto il mondo sono pronti a godersi un’altra serata di grande calcio!

FONTE ITALPRESS

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