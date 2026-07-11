Premio Ischia: intese USA-UE e premi per la comunicazione istituzionale nel video della giornata.

Inaugurazione del Premio Ischia di Giornalismo: Temi Cruciali sul Nuovo Ordine Mondiale

ISCHIA (ITALPRESS) – La cerimonia di apertura del Premio Ischia di Giornalismo ha avuto inizio con un panel dedicato alle sfide e opportunità del nuovo ordine mondiale, focalizzandosi sui rapporti tra USA ed Europa nel 2026. Questo incontro ha consentito ai partecipanti di esplorare le dinamiche geopolitiche attuali e le implicazioni per la comunicazione.

Nel pomeriggio, due figure di spicco nel campo della comunicazione, Paolo Iammatteo, Responsabile Comunicazione di Poste Italiane, e Silvia Grassi, Direttore dell’Ufficio Stampa del CSM, hanno ricevuto il Premio Ischia come “Comunicatori dell’anno”. Il premio è stato consegnato da Riccardo Capecchi, presidente di Fondazione Lottomatica, per riconoscere il loro impegno nella valorizzazione della reputazione delle istituzioni e delle organizzazioni pubbliche.

Il panel di apertura, titolato “USA ed Europa 2026: sfide e opportunità nel nuovo ordine mondiale”, ha visto la partecipazione di esperti come Giampiero Massolo, Presidente del Premio Ischia, Clare Margetson del Guardian, e Sevgil Musayeva, Direttrice di Ukrainska Pravda. L’incontro, moderato da Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, ha approfondito la necessità di una collaborazione tra Europa e Stati Uniti per affrontare le minacce globali.

Le Voci dei Leader Internazionali: Necessità di Collaborazione

Durante il panel, l’ambasciatore Giampiero Massolo ha evidenziato come “l’Europa da sola non possa contrastare la Russia”, sottolineando l’importanza del coinvolgimento statunitense. Anche Ihor Brusylo, Ambasciatore dell’Ucraina in Italia, ha sostenuto questa posizione. Sevgil Musayeva ha messo in luce un aspetto critico: i missili russi contengono ancora componenti di aziende occidentali, affermando che “dobbiamo fermare questo flusso”. Ha inoltre segnalato la crescente alleanza tra Russia e Cina nella produzione di droni a basso costo.

Il dibattito ha toccato anche la sfida dell’informazione in Italia. Un’indagine condotta da Ipsos-Doxa, presentata da Claudia D’Ippolito, ha mostrato che oltre il 51% degli italiani considera difficile accedere a notizie di qualità. I giornalisti partecipanti, tra cui Roberto Napoletano e Stefania Battistini, hanno convenuto che la fiducia nei media legacy sta diminuendo, risultando in una percezione negativa della professione giornalistica.

La disinformazione si conferma una problematica preoccupante: circa il 48% della popolazione ha dichiarato di essere stato vittima di fake news. I giovani, d’altro canto, hanno iniziato a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale come metodo di verifica delle notizie, riflettendo un approccio innovativo nella lotta alla disinformazione.

Prossimi Eventi e Temi di Discussione al Premio Ischia

La seconda giornata del Premio Ischia prevede dibattiti affascinanti. Sabato 11 luglio alle 17:00 si parlerà di “Giovani attivisti digitali: come comunicano gli scenari di Guerra”. Questo panel coinvolgerà Francesco Dalmazio Casini, vincitore del Premio Unipol New Ways of Journalism, e Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations del Gruppo Unipol. La discussione sarà moderata da Bianca Arrighini, CEO di Factanza Medi.

In seguito, l’attenzione si sposterà su “L’America’s Cup a Napoli: vento di sfide e progetti”. Tra i relatori ci saranno Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo della Regione Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, e Franco Bragagna, giornalista sportivo premiato. Il dibattito sarà moderato da Vincenzo Di Vincenzo, Direttore de “Il Mattino”.

La serata di gala per la consegna dei Premi si svolgerà in piazza Restituta a Lacco Ameno alle 21:00, presentata dal giornalista Alessio Lasta di Rai 3, accompagnata da un concerto di Peppe Servillo e il Solis String Quartet. La manifestazione gode del supporto della Regione Campania, Assessorato alla Cultura, e di sponsor come Eni e Unipol, con la collaborazione di media partner come Skytg24 e Italpress.

Foto: Ufficio Stampa Premio Ischia

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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