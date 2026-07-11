Aerospace Meetings in Tunisia: focus sul potenziamento dell’industria aeronautica nella quinta edizione.

La Svizzera si impegna attivamente a supportare la Tunisia nel rafforzamento del suo settore aeronautico, collaborando con diversi partner locali, tra cui il Ministero dell’Economia e della Pianificazione, FIPA-Tunisia e il Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques (GITAS). Questo sforzo mira a incrementare l’attrattività nazionale per gli investimenti e a proiettare la Tunisia nel panorama internazionale dell’industria aerospaziale.

Un Evento Cruciale per l’Industria Aerospaziale

La quinta edizione degli Aerospace Meetings Tunisia 2026, tenutasi il 7 e 8 luglio a Tunisi, ha attirato l’attenzione di molteplici gruppi e operatori internazionali nel campo dell’aeronautica. L’evento, organizzato da FIPA-Tunisia e GITAS, ha visto la partecipazione di nomi illustri come Airbus, Boeing, Embraer, Safran, Figeac Aero Tunisia, Mecachrome e IATA, segnalando il crescente interesse verso le opportunità di investimento nella regione e l’evoluzione della filiera aerospaziale tunisina.

La presenza di queste importanti aziende ha confermato il ruolo strategico della Tunisia come piattaforma industriale competitiva. Durante l’evento, sono stati discussi anche temi critici riguardanti l’innovazione, la tecnologia e la sostenibilità nel settore, dimostrando un impegno collettivo verso un futuro più luminoso e competitivo.

Supporto Svizzero per la Crescita del Settore Aeronautico

Un aspetto fondamentale di questo progetto è il supporto della Svizzera, rappresentata da Fabrizio Poretti, direttore della Cooperazione svizzera in Tunisia, che ha partecipato alla cerimonia di apertura. La Confederazione elvetica ha ribadito il suo impegno a promuovere investimenti e crescita nel comparto aeronautico tunisino, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale per raggiungere obiettivi comuni.

Questo supporto è parte di un’iniziativa più ampia, il progetto Tunisian Investment Promotion in Priority Sectors (TIPPS), finanziato dal Segretariato di Stato svizzero dell’economia (SECO) in collaborazione con l’International Finance Corporation (IFC). L’obiettivo è rafforzare l’attrattività della Tunisia per gli investimenti nei settori prioritari con un alto potenziale di crescita, contribuendo così alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Tunisia: Un Hub Regionale per l’Aerospazio

La Tunisia, grazie alla sua posizione strategica tra Europa e Africa, mira a consolidare il suo ruolo di hub regionale nell’industria aerospaziale. Questa aspirazione è supportata da un’infrastruttura in crescita, una forza lavoro qualificata e un ambiente imprenditoriale sempre più favorevole. I progressi nel settore aeronautico non solo stimolano l’economia tunisina, ma contribuiscono anche a stabilire relazioni internazionali più forti e vantaggiose.

In un contesto globale sempre più competitivo, la Tunisia sta attirando l’attenzione degli investitori grazie al suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Le collaborazioni con aziende internazionali offrono opportunità significative per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, promuovendo al contempo la sostenibilità e la responsabilità sociale nel settore.

In conclusione, il sostegno della Svizzera e la partecipazione attiva di operatori internazionali rappresentano un passo fondamentale per il futuro del settore aeronautico tunisino. Le sinergie create attraverso eventi come gli Aerospace Meetings non solo favoriscono la crescita economica, ma contribuiscono anche a creare un ecosistema industriale robusto, pronto ad affrontare le sfide del mercato globale.

Fonti: Ambasciata svizzera in Tunisia, FIPA-Tunisia, GITAS

FONTE ITALPRESS

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