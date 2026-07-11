Malta richiede maggiore flessibilità nelle politiche agricole future dell’Unione Europea.

Malta Richiede Maggiore Flessibilità nelle Politiche Agricole dell’UE

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Durante la riunione dei ministri dell’Agricoltura dei Paesi MED9 a Zara, in Croazia, Malta ha sollevato la necessità di una maggiore flessibilità nelle future politiche agricole dell’Unione Europea. Questa richiesta è stata presentata dal ministro dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione, Anton Refalo, e mira a rispondere alle sfide specifiche del settore agricolo maltese.

Esigenze Specifiche dell’Agricoltura Maltese

Il ministro Refalo ha delineato le peculiarità dell’agricoltura maltese, evidenziando il ricambio generazionale come un fattore cruciale per garantire un futuro sostenibile al settore. Tra le difficoltà distintive del Paese si annoverano la frammentazione dei terreni agricoli e la limitata disponibilità di suolo. Questi elementi rendono necessario un approccio flessibile nelle politiche europee, permettendo ai singoli Stati membri di adottare misure più adatte alle loro specifiche condizioni.

In quest’ottica, la riunione ha affrontato temi come il supporto ai giovani agricoltori, l’innovazione e lo sviluppo delle aree rurali, oltre alle sfide demografiche che affronta il settore agricolo. Malta ha espresso il suo sostegno a una cooperazione più robusta tra i Paesi MED9, promuovendo lo scambio di esperienze e buone pratiche per affrontare insieme le sfide comuni.

Nel corso dei lavori, i ministri hanno evidenziato l’importanza di investire nel future della Politica Agricola Comune (Pac), con un focus particolare sui giovani agricoltori. Il coinvolgimento attivo di questa fascia di popolazione è ritenuto essenziale per garantire una transizione generazionale proficua e dinamica.

Oltre alle problematiche legate all’occupazione giovanile, il colloquio ha incluso anche argomenti riguardanti l’innovazione tecnologica nel settore agricolo. L’integrazione di nuove tecnologie rappresenta una via fondamentale per affrontare le sfide attuali e future, come il cambiamento climatico e la necessità di produzioni più sostenibili.

Cooperazione e Sostenibilità tra i Paesi Mediterranei

La riunione ha portato alla creazione di una dichiarazione congiunta, grazie alla quale i ministri dei vari Paesi partecipanti hanno riaffermato il loro impegno nel promuovere un’agricoltura sostenibile. L’accento è stato posto sull’importanza della cooperazione tra i Paesi mediterranei per affrontare le sfide comuni e sviluppare comunità rurali più resilienti.

Sono stati enunciati diversi punti strategici sulla necessità di incoraggiare il ricambio generazionale e innovative pratiche agricole. La condivisione di conoscenze e buone pratiche è stata identificata come essenziale per stimolare lo sviluppo sostenibile e promuovere un settore agricolo prospero in tutta l’area mediterranea.

Il ministro Refalo ha concluso sottolineando che la valorizzazione delle peculiarità di ciascun Paese è fondamentale per sviluppare politiche agricole che non solo rispondano a sfide comuni, ma siano anche in grado di ad affrontare specificità locali e regionali. In questo contesto, la flessibilità delle politiche europee gioca un ruolo critico.

Per ulteriori approfondimenti su queste tematiche e sull’agricoltura sostenibile in Europa, visitate il sito ufficiale dell’Unione Europea e le relative agenzie per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.

– Foto DOI – (ITALPRESS).

Fonti Ufficiali:

FONTE ITALPRESS

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