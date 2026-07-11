Marc Marquez conquista la pole in Germania, Bezzecchi cade e si frattura la clavicola.

CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez ha conquistato la pole position al Gran Premio di Germania, l’undicesimo appuntamento della stagione MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati ha registrato il tempo di 1’19″041, assicurandosi il primo posto nella sprint di oggi (ore 15) e nella gara di domani (ore 14). La prima fila è completata da altre due Ducati: quella di Alex Marquez, pilota del team Gresini, staccato di soli 61 millesimi, e Fabio Di Giannantonio della VR46, terzo con un distacco di 0″147. In quarta posizione troviamo Raul Fernandez dell’Aprilia, seguito dal compagno di squadra Ai Ogura e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Franco Morbidelli, sempre della VR46, si piazza al settimo posto.

Marco Bezzecchi: Infortunio e Ritorno in Italia

La sfortuna continua a colpire Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia. Dopo l’incidente avvenuto due settimane fa ad Assen, il riminese ha subito un altro infortunio durante le qualifiche al Sachsenring. È finito in ospedale per accertamenti sotto la supervisione del direttore medico della MotoGP, Angel Charte, che ha diagnosticato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. La Aprilia ha comunicato che Bezzecchi dovrà essere operato, con l’intervento previsto in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. Franco Perona, Chief Medical Officer di Aprilia, ha riferito a Sky Sport che Bezzecchi tornerà in patria già oggi, e l’operazione avverrà nei giorni successivi. “Era molto fiducioso in questi giorni, speriamo che tutto si risolva per il meglio”, ha aggiunto Perona.

La Griglia di Partenza: Sprint e Gara

La griglia di partenza per la sprint race e per la gara di domani è ormai definita. Ecco come si presenta la prima fila:

1. Marc Marquez (Spagna) – Ducati – 1’19″041 alla velocità media di 167,1 km/h 2. Alex Marquez (Spagna) – Ducati – 1’19″102 3. Fabio Di Giannantonio (Italia) – Ducati – 1’19″188

La seconda fila vede Raul Fernandez dell’Aprilia in quarta posizione (1’19″192), seguito da Ai Ogura con un tempo di 1’19″348, e Fabio Quartararo della Yamaha con 1’19″383. Franco Morbidelli, sempre della VR46, è settimo con il tempo di 1’19″532. Va evidenziato che Morbidelli partirà dalla decima posizione nella gara lunga a causa di una penalizzazione di tre posizioni.

La terza fila si completa con Marco Bezzecchi, che segna il tempo di 1’19″613, Jorge Martin (1’19″728) e Pedro Acosta (1’19″740), rispettivamente in ottava, nona e decima posizione. Francesco Bagnaia della Ducati, pur trovandosi in undicesima posizione con 1’19″753, ha il potenziale per recuperare durante la gara, mentre Jack Miller della Yamaha conclude la fila con un tempo di 1’19″781.

Questa gara del Gran Premio di Germania promette emozioni forti, non solo per la lotta al vertice, ma anche per gli sviluppi riguardanti la condizione di Marco Bezzecchi. Gli appassionati di MotoGP saranno sicuramente in attesa di ulteriori aggiornamenti e dell’andamento della corsa. La competizione tra piloti come Marc Marquez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio segnerà sicuramente il ritmo della gara, mentre la presenza di quadri come Raul Fernandez e Fabio Quartararo aggiungerà ulteriore intensità. Con il ritorno di Bezzecchi in Italia per l’intervento chirurgico, il team Aprilia dovrà affrontare la situazione con attenzione, con l’augurio che il pilota possa tornare in pista al più presto.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie della MotoGP e per seguire la stagione in corso, visitate i canali ufficiali e seguite i piloti sulle loro piattaforme social. Ulteriori dettagli sulla carriera e sulla salute di Marco Bezzecchi saranno comunicati attraverso i canali d’informazione ufficiali.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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