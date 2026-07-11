All Blacks superano l’Italrugby 47-17: buone prestazioni nel primo tempo a Wellington.

Una Partita Combattuta: Gli All Blacks Dominano l’Italrugby

WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) – L’Italrugby ha affrontato una dura sconfitta contro la Nuova Zelanda, con un punteggio finale di 47-17, nella seconda giornata del Nations Championship. L’incontro, che ha visto un’ottima prestazione da parte degli azzurri nei primi 40 minuti, si è deciso all’inizio della ripresa, dove un black-out fatale ha compromesso le ambizioni italiane. Dopo la deludente sconfitta contro il Giappone a Tokyo, la squadra guidata da Quesada cercava di riscattarsi ma, nonostante un inizio promettente, non è riuscita a mantenere il passo contro i campioni del mondo.

In avvio, l’Italrugby ha sorpreso gli avversari, segnando la prima meta con il giovane Menoncello, ben trasformata da Allan, portando il punteggio sullo 0-7. La reazione dei neozelandesi non si è fatta attendere, con Darry e Love che hanno rapidamente ristabilito la parità. Il calciatore Allan ha riportato avanti l’Italia al 19’ con un piazzato, ma il match ha visto un’intensificazione del gioco negli ultimi venti minuti del primo tempo. Gli All Blacks sono riusciti a trovare la marcatura del vantaggio grazie a un’ottima azione tra Barrett e Carter, conclusa con la meta di Jordan per il 14-10 all’intervallo.

Il Black-Out dell’Italrugby nella Ripresa

La seconda metà del match ha segnato un cambio drastico nella dinamica del gioco. Purtroppo, per l’Italia, il primo quarto d’ora del secondo tempo si è trasformato in un vero incubo. Gli All Blacks, approfittando di un momento di crisi della squadra azzurra, hanno segnato quattro mete in rapida successione. L’ala Jordan, diventato miglior metaman della storia neozelandese, ha messo a segno due di queste mete, contribuendo significativamente al punteggio finale. L’Italrugby ha anche affrontato un momento complicato in inferiorità numerica, con il cartellino rosso a Cannone che ha costretto i giocatori di Quesada a difendersi con tutte le loro forze.

Nonostante l’inevitabile pressione, l’Italia ha mostrato una tenacia sorprendente, rimanendo in partita anche se schiacciata dalla velocità e dalla potenza degli avversari. Con Marin che ha regalato una gioia ai tifosi azzurri segnando la sua quarta meta internazionale, la squadra italiana ha dimostrato di avere ancora il potenziale per competere. La metacontro degli All Blacks, finale per il punteggio di 47-17, è stata decisa da un pick-and-go del seconda linea Vaa’i, trasformata poi da Love, fissando così la vittoria neozelandese.

Questo incontro ha ulteriormente cementato la posizione della Nuova Zelanda come unica nazione mai sconfitta dall’Italia nel rugby. Mentre gli azzurri devono rimandare la ricerca dei primi punti nel torneo, la prossima sfida attende già all’orizzonte. Domani, la squadra partirà per Perth, dove sabato 18 luglio cercherà di riscattarsi contro l’Australia in un test-match che si preannuncia avvincente. I fan saranno ansiosi di vedere se gli azzurri riusciranno a trovare una prestazione convincente che possa riaccendere le speranze, prima di affrontare un fitto calendario in novembre, dove sfideranno Sudafrica, Argentina e Fiji.

“Siamo partiti come volevamo, mettendo in difficoltà i nostri avversari e sfruttando le opportunità,” ha commentato Tommaso Menoncello analizzando la prestazione. “Nei primi 20 minuti del secondo tempo, non siamo riusciti a tenere il loro passo, e loro sono volati via. Abbiamo dato tutto e spero che si sia visto.” Analogamente, Danilo Fischetti ha sottolineato il valore dell’esperienza: “Giocare contro gli All Blacks non è mai facile, ma abbiamo disputato un primo tempo eccezionale. Speriamo di ripetere questa performance sabato prossimo.”

Con questo spirito combattivo e il supporto dei tifosi, l’Italrugby guarda avanti, determinata a capitalizzare sull’esperienza e a migliorare nel proseguo del torneo. Il rugby, si sa, è un gioco capace di riservare sorprese, e l’Italrugby è pronta ad affrontare le prossime sfide con una rinnovata voglia di vittoria. Per aggiornamenti e approfondimenti sulle prossime partite, segui le nostre pubblicazioni e rimani con noi per altre notizie sul mondo del rugby.

Fonti: Italpress, Federazione Italiana Rugby

FONTE ITALPRESS

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