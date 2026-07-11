America’s Cup, Quintieri: “Il valore di un evento si misura dalla sua eredità per i territori.”

Grandi Eventi Sportivi: Strumenti di Sviluppo Economico per l’Italia

ISCHIA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri, ha affermato che “I grandi eventi sportivi non possono più essere considerati soltanto competizioni”. Questo concetto è stato evidenziato nel panel dedicato all’America’s Cup Napoli 2027, durante il Premio Ischia. Quintieri ha sottolineato come tali eventi stiano diventando una vera e propria politica di sviluppo per il Paese. Non si limita a generare emozioni sul campo, ma attivano investimenti, promuovono il turismo e creano occupazione, contribuendo così alla valorizzazione dei territori coinvolti.

Un Futuro di Opportunità e Investimenti

L’Italia, nel prossimo futuro, si trova a vivere una stagione senza precedenti nel panorama sportivo internazionale. Dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 agli Europei di calcio del 2032, gli eventi sportivi si preannunciano come catalizzatori di crescita economica e sociale. Quintieri ha messo in evidenza che il vero valore di un grande evento non si misura solamente nei giorni in cui si svolge, ma nella capacità di generare infrastrutture, servizi e opportunità che continuino a dare frutti anche negli anni successivi. Questo modello di sviluppo diventa quindi cruciale per le comunità locali e per l’intero Paese.

Le infrastrutture realizzate per l’occasione, come stadi, aree di accoglienza e viabilità, possono diventare un patrimonio duraturo per le città e le regioni che le ospitano. Inoltre, la creazione di posti di lavoro nei settori del turismo, della ristorazione e dei servizi è un beneficio immediato che può trasformarsi in una crescita sostenibile a lungo termine.

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale si è sempre posizionato come un partner fondamentale per i principali comitati organizzatori di eventi sportivi, supportando manifestazioni di portata internazionale come Milano-Cortina 2026, la Ryder Cup e le ATP Finals. “Continueremo a fare la nostra parte per sostenere, attraverso lo sport, la crescita del Paese e dei suoi territori”, ha dichiarato Quintieri, rimarcando l’impegno costante dell’istituto nel sostenere iniziative che possano rappresentare un volano per lo sviluppo economico.

È interessante notare come, attualmente, l’industria degli eventi sportivi stia attraversando una trasformazione radicale, spostando l’attenzione da un approccio puramente competitivo a uno più inclusivo e strategico. Attraverso elaborate strategie di marketing e comunicazione, i grandi eventi sportivi stanno diventando piattaforme per promuovere le eccellenze del territorio, coinvolgendo le comunità locali e valorizzando le risorse culturali e storiche dei luoghi in cui si svolgono.

Il Ruolo Cruciale dei Grandi Eventi nel Rilancio Economico

In un periodo dove la ripresa post-pandemia è fondamentale, l’importanza dei grandi eventi sportivi si amplifica ulteriormente. Essi non rappresentano solo un’opportunità per il settore sportivo, ma avviano un circolo virtuoso che coinvolge vari ambiti economici. Dalla promozione del turismo, in grado di attrarre visitatori da tutto il mondo, alla generazione di nuove iniziative imprenditoriali, il potenziale impatto è vasto e decisivo.

Un esempio tangibile di questo fenomeno è rappresentato dall’America’s Cup Napoli 2027, che oltre a valorizzare la città partenopea, avrà anche un effetto positivo sull’economia locale. Il progetto prevede investimenti significativi in infrastrutture e servizi che lasceranno un’eredità duratura ben oltre la durata della competizione stessa.

È quindi evidente che l’organizzazione di eventi di tale portata comporta sfide non indifferenti, ma anche enormi opportunità che possono posizionare l’Italia come leader nel panorama sportivo internazionale. In questo contesto, è cruciale che le istituzioni, le aziende e le comunità collaborino per massimizzare i benefici economici e sociali derivanti dagli eventi sportivi.

È fondamentale che l’approccio continui a essere orientato non solo all’organizzazione degli eventi, ma anche alla pianificazione strategica e alla sostenibilità degli investimenti, affinché ciò che si costruisce oggi possa essere un valido supporto per le generazioni future.

-Foto ufficio stampa ICSC- (ITALPRESS)

Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle opportunità legate agli eventi sportivi in Italia, si può fare riferimento a fonti ufficiali come il sito dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+