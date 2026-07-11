Paolo Maldini diventa direttore tecnico della Nazionale, con Leonardo come advisor. Malagò entusiasta.

Paolo Maldini e Leonardo: Nuovi Ruoli al Vertice della Figc

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) sta vivendo una nuova era con le recenti nomine di Paolo Maldini e Leonardo. Sotto la presidenza di Giovanni Malagò, Maldini è stato designato come direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre Leonardo ricoprirà il ruolo di advisor. Queste decisioni rappresentano un passo importante per il rilancio del calcio azzurro.

Nella nota ufficiale diffusa dalla Figc, il presidente Giovanni Malagò ha espresso la sua soddisfazione per l’accettazione da parte di Maldini dell’incarico di Direttore Tecnico. “È una figura che racchiude le competenze necessarie per guidare non solo la nazionale maggiore, ma anche tutte le categorie giovanili”, ha dichiarato. La sinergia con Leonardo, scelta fortemente voluta da Maldini stesso, sottolinea l’importanza di affrontare insieme le sfide future.

“Abbiamo lavorato intensamente negli ultimi quindici giorni per definire progetti specifici”, ha aggiunto Malagò. “Maldini ha dimostrato un grande spirito di squadra e la volontà di coinvolgere Leonardo, stimato professionista con cui ha condiviso molte esperienze nel calcio”. La carica di Maldini prevede un impegno di quattro anni, mirato a preparare la nazionale azzurra per le prossime sfide internazionali, inclusi il prossimo Mondiale e il torneo europeo.

Il Progetto di Rinnovamento della Federazione

La nomina di Paolo Maldini e Leonardo rappresenta un’ambizione della Figc di costruire un sistema di calcio più forte e competitivo. Giovanni Malagò ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato per il rilancio della nazionale, sostenendo che “la vera sfida è migliorare la filiera della formazione, affinché i giovani talenti possano emergere e inserirsi nel contesto nazionale”.

Malagò ha espresso stima verso i due ex campioni, evidenziando che la loro esperienza e conoscenza del calcio saranno fondamentali per guidare e ispirare le generazioni future. “Siamo in un periodo cruciale e senza precedenti. Dobbiamo affrontare queste sfide con determinazione e voglia di rinnovamento”, ha aggiunto durante un’intervista al Tg2 Post.

La Figc si trova ad affrontare un cambiamento necessario, soprattutto dopo risultati sportivi che non hanno rispettato le aspettative degli appassionati. L’arrivo di Maldini e Leonardo segna un tentativo di riavvicinare i tifosi e restituire lustro alla maglia azzurra, riaccendendo speranze e ambizioni per il futuro del calcio italiano.

Le Prossime Sfide per il Calcio Italiano

Il nuovo direttore tecnico e il suo staff si concentreranno sulle fondamenta del calcio giovanile, investendo in programmi che incoraggino la crescita e lo sviluppo dei talenti. “Il nostro obiettivo è lavorare sinergicamente per costruire un ciclo vincente che ci porti al Mondiale 2030”, ha affermato Malagò.

Uno dei compiti principali di Maldini sarà la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. “Non ho inteso coinvolgere altri in questa decisione, perché voglio che sia un processo condiviso, all’interno della federazione e con i nostri nuovi collaboratori”, ha spiegato. Questa attenzione alla trasparenza e alla collaborazione è vista come un passo decisivo per un futuro successo.

Nel contesto attuale, la Figc mira a creare un ambiente in cui talento e impegno possano prosperare. La combinazione delle competenze di Maldini e Leonardo, insieme a una visione chiara e strategica, rappresenta un segnale positivo per tutti gli appassionati di calcio in Italia.

Questa nuova direzione della Figc potrà avere effetti significativi anche sulla percezione internazionale del calcio italiano. Nella sua comunicazione ufficiale, la federazione ha ribadito l’importanza di rimanere competitivi a livello mondiale. La fiducia in Maldini e Leonardo è un segnale di speranza per un intero movimento calcistico, atteso a nuove sfide e opportunità.

Fonti: Figc, Italpress.

FONTE ITALPRESS

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