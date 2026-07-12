Bellingham segna due gol, l’Inghilterra supera la Norvegia e conquista la semifinale.

Inghilterra: una vittoria emozionante ai quarti di finale

MIAMI (STATI UNITI) – Jude Bellingham si conferma il grande protagonista della serata, guidando l’Inghilterra verso la semifinale del Mondiale 2026. La sfida contro la Norvegia, che doveva mettere in luce i due attaccanti simbolo, Erling Haaland e Harry Kane, ha visto brillare il giovane talento inglese con una doppietta decisiva. Dopo un match intenso, l’Inghilterra ha prevalso 2-1 grazie a una prestazione coraggiosa e determinata.

La partita, che si è svolta il 11 luglio 2026 al Miami Stadium, ha visto l’inizio dell’Inghilterra caratterizzato da un dominio nel possesso palla. Sebbene le occasioni pericolose fossero scarse, il controllo del gioco da parte degli uomini di Tuchel è stato evidente sin dai primi minuti. La Norvegia, sotto la guida di Solbakken, ha mostrato una fase difensiva solida, ma non è riuscita a contenere l’impeto inglese.

Il match è stato preceduto da un minuto di silenzio in onore di Jayden Adams, calciatore sudafricano scomparso recentemente. La Norvegia ha trovato il vantaggio al 36′ con un tiro-cross di Schjelderup, nonostante le proteste di Kane per un fallo precedente non ravvisato dall’arbitro Turpin. Ma l’Inghilterra ha reagito immediatamente e, a inizio ripresa, Bellingham ha pareggiato al 47′, dimostrando la sua classe. Dopo un controllo preciso, ha battuto il portiere Nyland con un tiro preciso.

Momenti chiave e la rimonta inglese

Il secondo tempo ha visto nuovi cambiamenti nelle formazioni, con Tuchel che ha effettuato un doppio cambio, inserendo Eze e Saka per ricevere maggiore freschezza in attacco. La Norvegia ha vissuto un episodio controverso quando un gol di Heggem è stato annullato per fallo, confermando la pressione dell’Inghilterra. Nonostante qualche difficoltà, gli scandinavi hanno comunque creato pericoli, sfiorando la rete con un colpo di testa di Ajer che ha colpito la traversa.

All’89’ minuto, l’Inghilterra ha avuto una grande occasione per chiudere il match, ma la difesa norvegese si è dimostrata efficace nell’evitare il gol. L’inerzia del match ha portato le due squadre ai supplementari, dove l’Inghilterra ha accelerato il ritmo nella ricerca del vantaggio decisivo. A questo punto, la tensione aumentava e i calciatori in campo sentivano il peso della situazione.

Il momento cruciale del match è arrivato al 93′, quando un errore del portiere Nyland ha consentito a Bellingham di segnare il gol del vantaggio per l’Inghilterra. Un tap-in che ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi inglesi presenti. In seguito, la Norvegia ha tentato di recuperare, ma la sostituzione di Haaland ha limitato le loro possibilità offensive. La squadra ha dovuto difendersi da diversi attacchi, mentre l’Inghilterra, forte della sua determinazione, cercava un ulteriore gol per chiudere il match.

Con questa vittoria, l’Inghilterra si qualifica per la semifinale e attende di affrontare la vincente della sfida tra Argentina e Svizzera. L’incontro ha messo in mostra il talento di Bellingham, sempre più al centro dell’attenzione nel panorama calcistico mondiale. La sua prestazione ottima ha confermato il potenziale di un giocatore che, a soli 22 anni, sta già facendo la storia con la maglia della nazionale.

Questo quarto di finale ha rappresentato un altro tassello importante per il percorso dell’Inghilterra nel torneo. Con il morale alle stelle e la squadra in forma, i “Tre Leoni” si preparano ad affrontare la prossima sfida con la speranza di raggiungere la finale e, perché no, portare a casa il trofeo. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti sul Mondiale 2026 e sui prossimi sviluppi della competizione.

Fonte: FIFA, Italpress

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+