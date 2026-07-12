Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, Pogacar resta in maglia gialla.

Mathieu Van der Poel trionfa nella nona tappa del Tour de France 2026

USSEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mathieu Van der Poel, fuoriclasse dell’Alpecin-Premier Tech, ha messo in mostra le sue straordinarie abilità nella nona tappa del Tour de France 2026, che si è svolta tra Malemort e Ussel su un percorso di 154,6 km. Grazie a una fuga ben orchestrata, Van der Poel è riuscito a battere i suoi avversari, tra cui Tobias Johannessen (Uno-X-Mobility), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Alex Baudin (EF Education EasyPost), conquistando così la sua terza vittoria in carriera nella storica corsa francese.

Nonostante il grande spettacolo offerto dalla tappa, Tadej Pogacar ha mantenuto il controllo della situazione, difendendo con successo la sua maglia gialla. Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates ha attentamente monitorato il distacco tra il gruppo di fuga e gli inseguitori, assicurandosi di non perdere la leadership della classifica generale. Accanto a lui, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) continua a tallonarlo, rendendo la competizione sempre più avvincente.

Domani, i corridori godranno del primo giorno di riposo, prima di riprendere le fatiche martedì con la decima tappa, che collegherà Aurillac a Le Lioran, su un percorso di 166,6 km. La prossima tappa promette nuove sfide e la possibilità di ulteriori sorprese per i ciclisti, dato che il Tour entra in una fase cruciale.

Ordine di arrivo e classifiche aggiornate

Di seguito la classifica finale della nona tappa:

1. Mathieu Van der Poel NED (Alpecin – Premier Tech) 3h27’51”

2. Tobias Johannessen NOR (Uno-X-Mobility) s.t.

3. Tom Pidcock GBR (Pinarello Q36.5) s.t.

4. Alex Baudin FRA s.t.

5. Filippo Ganna ITA +6″

6. Mads Pedersen DEN s.t.

7. Michael Matthews AUS s.t.

8. Nicolas Breuillard FRA s.t.

9. Jordan Jegat FRA s.t.

10. Sean Quinn USA s.t.

Qui di seguito le classifiche aggiornate dopo la nona tappa:

Classifica Generale (Maglia Gialla)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 32h17’04”

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +2’42”

3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +3’27”

4. Remco Evenepoel BEL +3’30”

5. Juan Ayuso ESP +3’34”

6. Paul Seixas FRA +3’55”

7. Florian Lipowitz GER +4’00”

8. Lenny Martinez FRA +4’21”

9. Mattias Skjelmose DEN +4’57”

10. Egan Bernal COL +9’12”

Classifica a Punti (Maglia Verde)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 268 punti

2. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 223

3. Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) 213

Classifica Miglior Scalatore (Maglia a Pois)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 28 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 19

3. Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorius) 16

Classifica Miglior Giovane (Maglia Bianca)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 32h30’31”

2. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) +7″

3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +28″

Realizzare performance di alto livello in eventi sportivi come il Tour de France richiede un grande impegno e dedizione. I ciclisti continuano a sfidare i propri limiti, regalando ai tifosi emozioni senza pari. La prossima tappa potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del Giro, con tutti gli occhi puntati sui protagonisti e le loro strategie.

Fonti ufficiali: Italpress, Tour de France

FONTE ITALPRESS

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