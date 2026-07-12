12 Luglio 2026

Ambasciatrice maltese all’Onu denuncia minacce di morte, la situazione è allarmante e inaccettabile.

Anna Gaia Cavallo 12 Luglio 2026
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Minacce di morte all’ambasciatrice maltese: il caso all’ONU

La Valletta, Malta – Un episodio inquietante ha colpito l’ambasciatrice maltese presso le Nazioni Unite, Vanessa Frazier. Dopo un acceso scambio di opinioni con l’ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon, Frazier ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte “serie e credibili”. Le tensioni diplomatiche sono cresciute in seguito a un confronto sui diritti umani e le violenze sessuali perpetrate dalle forze israeliane, questioni che hanno suscitato reazioni forti durante una riunione di giugno delle Nazioni Unite.

Frazier ha confermato l’esistenza di un’indagine da parte della polizia di New York dopo aver riportato le minacce. È emerso che un sospettato è stato fermato, il che ha portato un senso di sollievo in un contesto di crescente violenza verbale e fisica contro i rappresentanti delle nazioni. Le minacce di morte, pur essendo un fenomeno tristemente comune in ambito diplomatico, colpiscono in modo particolare quando provengono da contesti di alta tensione geopolitica.

Dettagli sull’incidente: il confronto con l’ambasciatore israeliano

Durante la riunione dell’ONU, Danon ha espresso forte disapprovazione nei confronti di un rapporto che metteva in luce violenze sessuali legate alle forze israeliane. L’ambasciatore ha accusato l’autrice del rapporto di avere una “ossessione nel prendere di mira Israele”. In quell’occasione, Frazier è intervenuta, difendendo il lavoro della collega e definendo le affermazioni di Danon come un attacco personale. Questa presa di posizione ha suscitato non solo la reazione dell’ambasciatore israeliano ma anche un’ondata di minacce dirette alla diplomatica maltese, aumentando l’ansia attorno alla sua sicurezza personale.

Frazier ha raccontato che, dopo il confronto, ha ricevuto numerose minacce nei giorni successivi. Una, in particolare, è stata distinta per la gravità e il contenuto inquietante, portando a una maggiore preoccupazione da parte delle autorità locali. La rappresentanza diplomatica maltese presso le Nazioni Unite ha sollevato il tema della sicurezza dei diplomatici e la necessità di garantire un ambiente sicuro per il dialogo internazionale.

La questione delle minacce ai diplomatici non è nuova e mette in luce le tensioni persistenti nel dibattito globale sui diritti umani. Frazier ha sottolineato: “La mia esperienza è un esempio di come il dialogo critico sulle questioni di giustizia possa portare a conseguenze pericolose”. Questo episodio mette in evidenza la vulnerabilità dei rappresentanti impegnati in entrambe le aree del settore diplomatico e dei media. Le minacce ricevute ricordano che il rischio è costante e che le conseguenze della disinformazione e delle dichiarazioni infuocate possono avere un impatto reale sulla vita delle persone.

Le dichiarazioni e gli atti di violenza verbale, così come quelli fisici, sono in aumento in un’atmosfera già tesa. Secondo esperti di relazioni internazionali, il caso Frazier evidenzia la necessità urgente di iniziative globali per garantire la sicurezza di tutti i funzionari diplomatici e per promuovere una comunicazione rispettosa e costruttiva all’interno delle Nazioni Unite e oltre. La diplomazia, già di per sé complessa, diventa ancora più problematica quando si inseriscono dinamiche di paura e intimidazione.

Alla luce di ciò, è fondamentale che i governi e le organizzazioni internazionali prendano misure concrete per affrontare queste minacce. La comunità internazionale deve rimanere vigile e supportare i diplomatici che operano in contesti di alta tensione, creando spazi sicuri per il dialogo e il confronto. Le parole della Frazier rappresentano un appello alla responsabilità e alla necessità di lavorare insieme per l’integrità della diplomazia internazionale.

Fonti: Times of Malta, Italpress.

FONTE ITALPRESS

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