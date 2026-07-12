Morta l’ex emiro del Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Meloni esprime tristezza.

Morto Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar

ROMA (ITALPRESS) – La comunità internazionale piange la scomparsa di Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar e padre dell’attuale emiro, Tamim bin Hamad Al Thani. La notizia è stata diffusa via social media dall’ambasciatore italiano in Qatar, Pasquale Salzano, il quale ha sottolineato l’importanza del ruolo ricoperto dallo sceicco nella trasformazione del Paese. Salzano ha definito Sheikh Hamad un leader che ha profondamente influenzato il futuro del Qatar, condividendo la sua esperienza durante il mandato diplomatico a Doha.

In un messaggio di cordoglio, l’ambasciatore ha esteso le sue condoglianze all’attuale emiro, alla famiglia Al Thani e al popolo qatariota, evidenziando come l’eredità di Sheikh Hamad continuerà a vivere nel Paese.

Le parole di Giorgia Meloni: un tributo al leader visionario

Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha espresso profonda tristezza per la morte dello Sceicco, definendolo un leader raro capace di cambiare il corso della storia del Qatar. Meloni ha affermato che grazie alla visione, al coraggio e alla determinazione di Sheikh Hamad, il Qatar ha potuto svilupparsi in una nazione moderna e influente.

“Con straordinaria visione, coraggio e determinazione, lo Sceicco Hamad ha messo in piedi le fondamenta del Qatar moderno, contribuendo a rafforzare le sue istituzioni e conferendogli un prestigio mondiale”, ha dichiarato Meloni. “Desidero porgere le mie più sentite condoglianze a titolo personale e a nome del Governo italiano, a Sua Altezza l’Emiro Tamim e a tutta la Sua famiglia, e a tutto il popolo del Qatar, a cui rivolgo i miei pensieri e le mie preghiere in questo momento di profondo dolore.”

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani ha governato il Qatar dal 1995 al 2013, anno in cui ha trasferito il potere al figlio Tamim. La sua era è stata caratterizzata da importanti riforme politiche ed economiche che hanno reso il Qatar un attore globale nel settore dell’energia e non solo. Durante il suo governo, il Qatar ha migliorato le proprie infrastrutture e ha investito in progetti di sviluppo sociale e culturale.

L’eredità politica e culturale di Sheikh Hamad

L’ex emiro è ricordato per aver inaugurato un periodo di modernizzazione e modernità nel Paese. Ha sponsorizzato la costruzione di strutture emblematiche e ha promosso la diversificazione dell’economia qatariota. Sotto la sua guida, il Qatar ha potuto ridefinire il proprio status, posizionandosi come un felice mix di tradizione e modernità, dal lusso alla cultura.

Al di là degli sviluppi economici, Sheikh Hamad si è concentrato anche sulla promozione della cultura e delle arti, sostenendo l’istruzione superiore e le iniziative culturali. Questo impegno ha portato il Qatar a diventare un centro culturale della regione, ospitando eventi di rilevanza internazionale come il festival Doha Tribeca Film Festival e il Qatar International Food Festival.

Inoltre, il suo ruolo nella mediazione dei conflitti nella regione del Golfo Persico è stato fondamentale, contribuendo a rendere il Qatar un interlocutore chiave in molti processi diplomatici.

Cordoglio globale e reazioni internazionali

La scomparsa di Sheikh Hamad ha scatenato una serie di reazioni da diverse parti del mondo. Politici e leader di governi esteri hanno espresso il loro cordoglio e la loro ammirazione per il contributo che lo Sheikh ha dato alla stabilità e al progresso della regione.

Oltre alle parole di Giorgia Meloni, anche altri leader politici hanno condiviso il loro dolore e riconoscenza per l’impatto positivo che Sheikh Hamad ha avuto nelle relazioni internazionali e nei rapporti bilaterali con altri Stati. La sua figura è stata riconosciuta non solo per la leadership in Qatar, ma anche per gli sforzi volti alla pace e alla cooperazione internazionale.

La notizia della sua morte è un momento di riflessione per molti, una celebrazione di un’eredità che continuerà a influenzare le generazioni future del Qatar e non solo.

In un momento di lutto, il legame tra il Qatar e il resto del mondo risulta più forte che mai, con la speranza che lo spirito di innovazione e progresso di Sheikh Hamad continui a vivere nel cuore del popolo qatariota. La sua eredità rimarrà una fonte d’ispirazione per le future generazioni, fornendo loro la forza e la visione necessarie per affrontare le sfide del futuro.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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