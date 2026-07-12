Marquez vince al Sachsenring, Ogura secondo, Martin chiude quinto. Trionfo in Germania!

Marc Marquez Trionfa al Gran Premio di Germania: Resoconto e Risultati

CHEMNITZ (GERMANIA) – Marc Marquez ha dominato il Gran Premio di Germania, undicesima tappa del Campionato del Mondo MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati ha condotto la gara senza mai perdere la testa, ottenendo così la sua decima vittoria sul tracciato del Sachsenring, confermandosi uno dei più forti in questa storica pista.

Podio e Prestazioni dei Piloti

Marquez ha completato la gara con un tempo di 40’53″148, raggiungendo una velocità media di 161.6 km/h. Alle sue spalle, il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Raul Fernandez, entrambi su moto Aprilia, hanno conquistato il secondo e il terzo posto, dimostrando una performance eccezionale. Questo risultato è molto significativo per Ogura, che guadagna punti preziosi nella corsa al titolo.

Altri piloti di spicco come Pedro Acosta (KTM) e Jorge Martin (Aprilia) hanno chiuso rispettivamente in quarta e quinta posizione. Martin, attuale leader della classifica mondiale, mantiene un margine di 14 punti su Ogura e 18 su Marquez. Tuttavia, non sono mancati momenti di tensione durante la gara: una caduta pesante ha coinvolto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Alex Marquez (Ducati Gresini), che è scivolato mentre si trovava in seconda posizione.

I Risultati della Gara

Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio di Germania:

Marc Marquez (Esp) – Ducati in 40’53”148 alla velocità media di 161.6 km/h Ai Ogura (Jpn) – Aprilia a 1”996 Raul Fernandez (Esp) – Aprilia a 5”104 Pedro Acosta (Esp) – KTM a 7”684 Jorge Martin (Esp) – Aprilia a 11”372 Francesco Bagnaia (Ita) – Ducati a 11”495 Fabio Quartararo (Fra) – Yamaha a 17”560 Luca Marini (Ita) – Honda a 18”683 Enea Bastianini (Ita) – KTM a 19”140 Brad Binder (Rsa) – KTM a 22”137

Marc Marquez ha anche segnato il giro più veloce al terzo lap, con un tempo di 1’21”088 e una velocità media di 162.9 km/h. Questa prestazione evidenzia non solo la sua abilità di guida, ma anche la competitività della sua Ducati.

Classifiche Piloti e Costruttori

Dopo la gara, la situazione nelle classifiche piloti e costruttori si fa sempre più interessante. La classifica piloti è attualmente guidata da Jorge Martin con 208 punti, seguito da Ai Ogura con 194 punti e Marc Marquez, ora a 190 punti. Grazie alla sua vittoria, Marquez si avvicina al vertice e dimostra che può ancora essere un contendere per il titolo.

Ecco la top ten della classifica piloti:

Jorge Martin (Esp) – 208 punti Ai Ogura (Jpn) – 194 punti Marc Marquez (Esp) – 190 punti Marco Bezzecchi (Ita) – 186 punti Fabio Di Giannantonio (Ita) – 184 punti Raul Fernandez (Esp) – 159 punti Pedro Acosta (Esp) – 148 punti Francesco Bagnaia (Ita) – 143 punti Alex Marquez (Esp) – 87 punti Luca Marini (Ita) – 79 punti

Per quanto riguarda i costruttori, Aprilia si trova al primo posto con 330 punti, seguita da Ducati con 319 punti. KTM è terza con 190 punti, mostrando la crescente competitività del marchio.

Un Campionato Sempre più Avvincente

Con la prossima tappa del Campionato di MotoGP in arrivo, le aspettative sono alte. La battaglia per il titolo si fa sempre più intensa, con diversi piloti in grado di contendere per la vetta. L’abilità di Marquez e la performance delle Aprilia aprono scenari intriganti per le prossime gare.

Il Gran Premio di Germania è stato un evento chiave che ha ridisegnato le dinamiche del campionato e ha acceso l’interesse degli appassionati di motociclismo. Con una stagione ancora lunga davanti, ogni punto sarà cruciale.

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Fonti ufficiali: MotoGP, FIM.

FONTE ITALPRESS

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