Sinner conquista Wimbledon: batte Zverev in quattro set e si conferma campione.

Jannik Sinner trionfa di nuovo a Wimbledon: seconda vittoria consecutiva

Londra (Inghilterra) – Jannik Sinner, il talento altoatesino, ha fatto nuovamente la storia del tennis, conquistando Wimbledon per la seconda volta consecutiva. Nella finale tenutasi sabato 10 luglio 2026, Sinner, numero uno del mondo, ha superato il tedesco Alexander Zverev in un match che ha regalato emozioni e colpi spettacolari. Dopo tre ore e 46 minuti di intensa battaglia, il punteggio finale è stato di 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4.

Un percorso trionfale nell’erba dell’All England Club

Questo successo rappresenta il quinto titolo del Grande Slam per Sinner nella sua carriera. Oltre alla vittoria di Wimbledon dell’anno scorso, il 24enne può vantare anche due Australian Open (2024 e 2025) e uno US Open (2024). La sua affermazione sull’erba di Wimbledon è stata seguita da un folto pubblico, tra cui Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. Con questa vittoria, Sinner entra nell’élite dei tennisti che sono riusciti a vincere due Wimbledon consecutivi.

Un’impresa storica e una carriera in ascesa

Con questo trionfo, Jannik Sinner diventa il decimo tennista nell’Era Open a conquistare il titolo di Wimbledon per due edizioni di fila. Si unisce a nomi iconici come Rod Laver, Bjorn Borg e Roger Federer. La vittoria su Zverev non solo aggiunge un altro trofeo al suo palmares, ma lo porta anche a raggiungere un traguardo significativo: 100 partite giocate nei tornei del Grande Slam. Sinner è ora l’ottavo tennista in attività a raggiungere questo importante obiettivo, insieme a nomi illustri come Novak Djokovic e Stan Wawrinka.

Grazie a questa vittoria, Sinner consolida la sua posizione nella classifica ATP, portando il suo punteggio a 13.450 punti, un vantaggio di quasi 5.000 punti su Zverev, ora secondo nella classifica. Carlos Alcaraz si posiziona terzo con 8.160 punti, mentre Zverev, dopo la finale, sale a 8.480 punti. Nella Race verso le ATP Finals di Torino, entrambi i giocatori sono già qualificati, ma Sinner guida la classifica con 7.950 punti, seguito da Zverev a 6.540.

Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria

Durante la premiazione, Sinner ha elogiato Zverev per il suo impegno: “Complimenti a Sasha, la partita di oggi è stata molto lottata e sono sicuro che prima o poi vincerà questo torneo. Abbiamo entrambi iniziato servendo molto bene, ma eravamo pronti a tutto con il mio team.” Ha aggiunto poi: “Non c’è un posto migliore dove giocare a tennis ed è stato un onore scendere in campo qui. Ogni giornata a Wimbledon è speciale e sono state due settimane bellissime.”

Zverev non ha mancato di riconoscere il talento di Sinner, affermando: “Ha dimostrato ancora una volta perché è il migliore del mondo e condividere il Centrale con lui è stato un onore. Grazie al mio team, abbiamo avuto due bei mesi, anche se abbiamo perso questa finale. Non avevo mai raggiunto i quarti a Wimbledon e per la prima volta credo di poter vincere questo torneo.”

Il futuro di Sinner e il tennis italiano

La vittoria di Jannik Sinner rappresenta un momento di grande soddisfazione per il tennis italiano e per tutti i suoi sostenitori. Con 30 titoli ATP all’attivo e una carriera in continua ascesa, Sinner si conferma come uno degli atleti più promettenti del circuito internazionale. I suoi successi non solo elevano il suo profilo, ma ispirano anche le giovani generazioni di tennisti in Italia e nel mondo.

Questa vittoria, insieme ai suoi trionfi precedenti, apre la porta a ulteriori successi. Sinner ha dimostrato di avere la determinazione e il talento necessari per continuare a brillare nel mondo del tennis e di diventare un nome leggendario negli annali dello sport. Con una solida preparazione e il supporto di un team eccezionale, il futuro per Jannik sembra luminoso e pieno di opportunità.

Fonti: Italpress

FONTE ITALPRESS

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