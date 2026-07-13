Aoun: “Chiederò a Trump di pressare Israele per il ritiro delle truppe dal Libano”

Il Presidente Libanese Chiede il Ritiro di Israele

BEIRUT (LIBANO) – Durante un’importante riunione governativa al Palazzo Presidenziale, il presidente del Libano, Joseph Aoun, ha annunciato la sua intenzione di chiedere a Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, di esercitare pressioni su Israele affinché ritiri completamente il suo esercito dal territorio libanese. Questa notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa libanese Nna, evidenziando le crescenti tensioni nella regione.

Il presidente Aoun si è rivolto a una delegazione del consiglio di amministrazione dell’associazione Amiliyé, reiterando che gli obiettivi comuni di tutti i libanesi includono: il ritiro delle forze israeliane, il ritorno degli sfollati, la liberazione dei prigionieri e la ricostruzione del paese. Queste dichiarazioni arrivano dopo l’insuccesso delle strategie militari nel garantire stabilità e sicurezza.

Aoun ha sottolineato che, come presidente di tutti i libanesi, intende difendere i diritti del sud del Libano e dell’intera nazione, affermando: “Non rinuncerò né ai diritti del sud né a quelli del Libano.” Il presidente ha messo in luce l’importanza di garantire un impegno da parte di Israele, attestante la sua totale assenza di mire sul Libano.

Incontro Cruciale con Trump

L’incontro tra Aoun e Trump è atteso alla fine di luglio, segnando il primo faccia a faccia tra i due leader dopo numerosi colloqui telefonici. Durante questo incontro, Aoun intende sollevare questioni critiche riguardanti le tensioni territoriali e la sicurezza del Libano. “Chiederò al presidente degli Stati Uniti di esercitare la necessaria pressione su Israele affinché attui quanto concordato nella ‘formula quadro’ e le richieste libanesi,” ha affermato, enfatizzando l’attuale disposizione dell’amministrazione americana verso una maggiore pace e stabilità nella regione.

Il presidente ha illustrato il contesto difficile in cui si trovano i libanesi, in cui la sicurezza rappresenta una priorità imperativa. Ha ribadito che “solo l’esercito e lo Stato sono in grado di proteggere il popolo libanese”, contrastando la visione di un’eventuale protezione da parte di partiti politici o settarismi.

Le affermazioni di Aoun riguardano un momento cruciale nella politica libanese, in cui la nazione sta affrontando sfide interne ed esterne, comprese le pressioni derivanti dalla presenza militare israeliana e dalle dinamiche regionali. La richiesta di Aoun di un impegno da parte di Israele rappresenta un passo significativo nell’ambito delle negoziazioni diplomatiche, con l’auspicio che la comunità internazionale possa giocare un ruolo attivo nel facilitare una pace duratura.

Questa situazione si inserisce in un contesto di crescente instabilità nel Medio Oriente, dove molte nazioni stanno cercando di ristrutturare le loro relazioni interne ed esterne. Il Libano, in particolare, sta cercando di affermarsi come attore chiave nella regione, puntando sulla propria sovranità e sui diritti del suo popolo.

Le parole di Aoun trovano risonanza tra i cittadini libanesi, che desiderano vedere un futuro privo di conflitti. “La ricostruzione del Libano è un obiettivo comune e deve essere perseguita con determinazione. È essenziale che tutti i Libanesi si uniscano per raggiungere questo traguardo,” ha concluso Aoun, invitando alla cooperazione all’interno del paese.

Con questi sviluppi, gli occhi del mondo sono puntati su Washington e Beirut, in attesa di vedere quali passi seguiranno nell’ambito della diplomazia internazionale. Gli impegni presi durante l’incontro di luglio potrebbero definire non solo il futuro delle relazioni tra Libano e Israele, ma anche le dinamiche di potere nella regione più ampia.

Fonti: Nna, Italpress

FONTE ITALPRESS

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