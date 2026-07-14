Malagò: possibile annuncio del nuovo CT la prossima settimana?

**Roma (Italpress)** – Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha condiviso importanti aggiornamenti sul processo di selezione del nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio. Durante una recente riunione della Giunta del Coni, ha rivelato che il lavoro per definire una “short list” di candidati è già iniziato, con l’obiettivo di individuare la figura giusta il prima possibile. L’atmosfera è di attesa, e l’annuncio ufficiale del nuovo ct potrebbe giungere già nella prossima settimana.

Il Lavoro di Selezione avanza

“Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una ‘short list’ per individuare un profilo”, afferma Malagò, sottolineando l’importanza del processo di selezione. Sta avvenendo un’importante pianificazione per organizzare incontri virtuali con figure chiave come Paolo Maldini e Leonardo, che potrebbero avere un ruolo fondamentale nel processo decisionale. In queste riunioni, il presidente intende approfondire le caratteristiche e le competenze necessarie per il nuovo commissario tecnico.

“L’annuncio del nuovo ct potrebbe arrivare la prossima settimana? Non mi sento di escluderlo”, ha aggiunto Malagò, lasciando aperta la possibilità di una comunicazione imminente. Questa attesa ha suscitato l’interesse di molti tifosi e appassionati di calcio, che sono curiosi di scoprire chi guiderà la Nazionale nei prossimi impegni. La figura del ct è cruciale per il futuro del calcio italiano, e la federazione è consapevole della responsabilità che questa scelta comporta.

Incontri Strategici a Milano

Riguardo agli incontri, Malagò ha dichiarato: “Quando incontrerò Maldini e Leonardo? Forse domani a Milano, dove andrò anche per altri impegni”. Questi incontri rappresentano un’importante fase di dialogo per raccogliere diverse opinioni e valutazioni sulle prospettive future della Nazionale. Saranno discussi anche aspetti come il supporto dal Club Italia, con l’auspicio di rafforzare il legame tra la Federazione e le leghe A e B.

“La prossima settimana ci sarà l’assemblea della Lega, dove inizialmente era previsto che andassi solo io. Tuttavia, ci saranno anche Paolo e Leonardo”, ha precisato Malagò. Questo incontro si preannuncia cruciale per la definizione delle strategie future e il consolidamento della collaborazione tra le varie entità del calcio italiano.

In merito alla circolazione del nome di Andrea Pirlo come possibile candidato per il ruolo di commissario tecnico, Malagò ha dimostrato cautela: “Se dico sì sbaglio, se dico no sbaglio”. Questa affermazione evidenzia la delicatezza del momento e l’attenzione necessaria nel valutare ogni proposta. La figura del ct deve rispondere a esigenze tecniche specifiche, ma anche all’aspettativa dei tifosi e del mondo calcistico in generale.

Le voci sui candidati continueranno a circolare fino all’annuncio ufficiale. È essenziale che la federazione prenda una decisione ponderata, considerando non solo le capacità tecniche, ma anche la capacità di motivare e unire una squadra in un momento delicato per il calcio italiano. I prossimi giorni si preannunciano intensi, con un clima di attesa che accompagna ogni sviluppo nel processo di selezione.

La scelta del nuovo commissario tecnico avrà certamente un impatto significativo sulla futura direzione della Nazionale. Con i prossimi impegni in vista, la federazione si trova di fronte a una sfida cruciale per il rilancio del movimento calcistico italiano. Molti si chiedono se il nuovo ct saprà portare freschezza e nuove idee, sviluppando il talento dei giocatori e ottenendo i risultati attesi dalla tifoseria.

Sarà importante che la Figc, sotto la guida di Malagò, conduca questa transizione con saggezza e visione, poiché il futuro della Nazionale è già al centro del dibattito nel mondo del calcio. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa situazione in evoluzione.

– Foto IPA Agency – (Italpress)

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FONTE ITALPRESS

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