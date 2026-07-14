Egitto: Ambasciatore Rady invita gli italiani a esplorare i successi della Nuova Repubblica.

ROMA (ITALPRESS) – Bassam Rady, ambasciatore d’Egitto in Italia, ha lanciato un invito ai cittadini italiani per scoprire le meraviglie del suo Paese. Con il progetto della Nuova Repubblica, avviato nel 2014 sotto la leadership del presidente Abdel Fattah Al Sisi, l’Egitto sta vivendo un periodo di significativa trasformazione e modernizzazione.

Un Egitto in Evoluzione: Il Ruolo della Rivoluzione del 1952

Durante le celebrazioni per il 73° anniversario della Rivoluzione del 23 luglio, l’ambasciatore ha ricordato l’importanza di questo evento storico, che nel 1952 ha dato vita alla Prima Repubblica. Rady ha sottolineato come l’attuale fase rappresenti un passo fondamentale verso la costruzione della Nuova Repubblica, un Egitto che si propone di realizzare le aspirazioni del popolo per dignità, indipendenza e giustizia sociale.

“La Rivoluzione di luglio ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per l’Egitto”, ha dichiarato Rady, evidenziando che questa fase è caratterizzata da un impegno verso un moderno stato sociale che potenzia i propri cittadini e fortifica le istituzioni nazionali. L’Egitto oggi si sta muovendo verso un’era di riforme economiche ambiziose, sviluppo sostenibile e modernizzazione delle infrastrutture, promuovendo anche investimenti nelle energie rinnovabili e nel capitale umano.

Relazioni Egitto-Italia: Un Partenariato Strategico in Crescita

In un contesto di cooperazione sempre più profonda, Rady ha messo in evidenza come le relazioni tra Egitto e Italia abbiano raggiunto un livello senza precedenti, grazie agli sforzi congiunti del presidente Al Sisi e della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. “Il partenariato strategico tra Egitto e Italia si è rafforzato più che mai e rappresenta una delle relazioni più dinamiche del Mediterraneo”, ha aggiunto l’ambasciatore.

Questo cooperazione abbraccia numerosi settori, tra cui energia, commercio, cultura, istruzione superiore e turismo. “Il Cairo e Roma dimostrano che il Mediterraneo non è solo una linea di divisione, ma un ponte che unisce culture e opportunità”, ha affermato Rady, evidenziando l’importanza di affrontare le sfide globali attraverso alleanze internazionali più solide.

Nel contesto di un mondo che affronta numerosi conflitti regionali, l’ambasciatore ha sottolineato la necessità di una responsabilità collettiva per garantire pace e prosperità condivisa. L’Egitto, quindi, rimane impegnato a lavorare insieme all’Italia per perseguire obiettivi comuni di sviluppo sostenibile e stabilità regionale.

Alla celebrazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni italiane, membri del corpo diplomatico e leader del mondo imprenditoriale e della comunità egiziana in Italia. Un momento significativo dell’evento è stata la presentazione del secondo Alamein International Air Show, che si terrà a settembre presso l’aeroporto internazionale di New Alamein. L’evento, dedicato ai settori dell’aviazione, della difesa e dello spazio, vedrà anche la partecipazione di aziende italiane specializzate.

Per chi desidera vedere con i propri occhi le meraviglie del nuovo Egitto, Rady ha invitato tutti a visitare il Paese, dove si possono ammirare incredibili patrimoni storici e culturali. L’Egitto si erge come una nazione affascinante, situata all’incrocio di Africa, Medio Oriente, Mediterraneo e Mar Rosso, offrendo un’opportunità unica per esplorare una delle civiltà più antiche del mondo.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare fonti ufficiali come l’Ambasciata d’Egitto a Roma o le comunicazioni legate agli eventi che celebrano questa storica evoluzione. L’invito è a scoprire il nostro patrimonio e a condividere un futuro prospero insieme.

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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