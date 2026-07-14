Yemen: il Consiglio Presidenziale accusa Houthi e Iran di minare il processo di pace.

Yemen: Tensioni Crescienti tra Houthi e Governo Nazionale

SANA’A (YEMEN) – Il presidente del Consiglio di Comando Presidenziale yemenita, Rashed al Alimi, ha diramato un allerta significativo, attribuendo la responsabilità del deterioramento della situazione in Yemen alle milizie Houthi e all’Iran. Al Alimi ha dichiarato che le milizie hanno ostacolato gli sforzi di de-escalation e continuano a minare le opportunità di pace. La recente violazione della sovranità yemenita, con un volo irregolare atterrato all’aeroporto di Sana’a, ha portato a un attacco contro la pista dell’aeroporto. Le forze armate hanno agito per proteggere la sovranità nazionale, ponendo la massima priorità sulla sicurezza dei civili.

Il presidente ha attuato misure immediate, ordinando la massima prontezza delle forze armate e degli apparati di sicurezza. Un incontro emergenziale del Consiglio di Comando Presidenziale è stato convocato per discutere gli sviluppi recenti, mentre viene richiesta l’azione concreta da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per attuare risoluzioni di legittimità internazionale.

Sequestro di un Velivolo della Croce Rossa

In un ulteriore aggravamento della crisi umanitaria, il ministro dell’Informazione yemenita, Muammar al Eriyani, ha denunciato il sequestro di un aereo del Comitato Internazionale della Croce Rossa da parte delle milizie Houthi all’aeroporto di Sana’a. Gli Houthi hanno impedito la partenza dell’aereo, trattenendo il pilota e il suo assistente come ostaggi. Questa azione è stata definita una “flagrante violazione del diritto internazionale umanitario”.

Il governo yemenita ha immediatamente inviato un appello urgente alla comunità internazionale affinché condanni questa azione e intervenga per garantire il rilascio dell’equipaggio e dell’aereo. È necessario, secondo il ministro, porre fine alle continue violazioni che ostacolano l’azione umanitaria nel Paese, che già soffre per anni di conflitto e tensioni regionali.

Le azioni dei Houthi hanno suscitato preoccupazioni globali, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e supporto per risolvere la crisi umanitaria che colpisce milioni di yemeniti. Attualmente, il Paese è in una situazione precaria, con le istituzioni internazionali che cercano di mediare per il raggiungimento di un cessate il fuoco duraturo.

Bombardamenti e Situazione di Emergenza all’Aeroporto di Sana’a

Le tensioni nel Paese sono ulteriormente aumentate dopo che le forze armate yemenite hanno bombardato la pista dell’aeroporto di Sana’a, in un tentativo di impedire l’atterraggio di un aereoiraniano. Fonti locali hanno confermato esplosioni nelle immediate vicinanze dell’aeroporto, mentre il Ministero della Difesa ha invitato i cittadini e le organizzazioni umanitarie a evacuare le aree limitrofe per garantire la sicurezza.

Il governo legittimo yemenita ha accusato l’Iran di violazione del territorio, facendo riferimento all’insistenza delle milizie Houthi, sostenute da Teheran, nel far atterrare voli non autorizzati. Il ministro della Difesa, Generale Taher al-Aqili, ha dichiarato che tutte le opzioni diplomatiche sono state esaurite e che il governo non tollererà ulteriori intrusioni nel suo spazio aereo.

Le azioni ultimamente intraprese dalle forze armate rappresentano un punto di non ritorno nella crisi yemenita, con lo stato di allerta raggiunto che sottolinea la gravità della situazione. La realtà sul campo rimane complessa e tesa, con prospettive poco chiare per la popolazione.

Il conflitto in Yemen, ormai protratto da un lungo periodo, richiede una risposta coordinata e decisiva da parte della comunità internazionale per garantire la pace e la sicurezza nella regione. Gli sviluppi recenti richiamano l’urgenza di un intervento significativo da parte delle istituzioni globali per riportare stabilità in un Paese martoriato dalla guerra.

Fonti:

– Xinhua

– Ministero dell’Informazione yemenita

– TV al Arabiya

FONTE ITALPRESS

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