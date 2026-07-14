Rispetto l’italianità: il Ct della Nazionale valorizza le nostre eccellenze sportive.

Luciano Buonfiglio sulla Nazionale: Importanza dell’Italianità

ROMA (ITALPRESS) – Durante una recente conferenza stampa, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni e già leader della Federcanoa, ha affrontato il tema del futuro commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Sottolineando l’importanza dell’italianità, ha dichiarato: “Sono sempre per l’italianità. Lo dico da presidente federale: avevamo sbagliato diverse volte nel prendere stranieri, perché prima di tutto bisogna assimilare la mentalità italiana.” Questo approccio, secondo Buonfiglio, è fondamentale per il processo di adattamento, che risulta essere più complesso quando si punta su allenatori non nazionali.

Buonfiglio ha proseguito evidenziando l’eccellenza tecnica presente nel nostro Paese, che dovrebbe essere valorizzata. “Credo che in Italia abbiamo eccellenze anche sotto il punto di vista tecnico,” ha aggiunto, stimolando la riflessione su quanto sia cruciale valorizzare il talento interno. Le parole di Buonfiglio arrivano in un momento di transizione per la Nazionale, in cerca di una figura che possa riunire il team e conformarsi alla tradizione calcistica italiana.

Tempistiche e Valutazioni in Corso

Riguardo ai tempi di nomina del nuovo commissario tecnico, Buonfiglio ha spiegato che “sono passati diversi giorni e stanno valutando tutto con attenzione.” Queste considerazioni non riguardano soltanto le competenze tecniche, ma anche come il candidato possa integrarsi in un progetto più ampio. “Non penso manchi tanto,” ha aggiunto, rassicurando sulla serenità dell’attuale presidente della Federazione, Giovanni Malagò. Buonfiglio ha descritto Malagò come “sereno, attento e non preoccupato,” suggerendo che la scelta avverrà in modo ponderato e strategico.

In questo contesto di attesa e valutazione, si pone non solo l’attenzione sugli aspetti tecnici, ma anche su quelli culturali e di comunicazione che ogni allenatore deve padroneggiare per guidare un gruppo di calciatori. La sinergia tra le diverse componenti del team è essenziale e, secondo Buonfiglio, il futuro allenatore deve essere in grado di capire e trasmettere i valori del calcio italiano.

Il Futuro della Nazionale Italiana

La Nazionale italiana si trova in un periodo determinante della sua storia. Dopo prestazioni altalenanti, c’è la necessità di un nuovo leader che possa rinvigorire una squadra ricca di talento ma, allo stesso tempo, poco coesa. “Il percorso che ci aspetta è lungo e richiede dedizione,” ha detto Buonfiglio, richiamando l’attenzione sull’importanza di costruire un’identità forte. La sfida è quella di ritornare competitivi a livello internazionale, e per farlo, il nuovo commissario tecnico dovrà avere un chiaro progetto e una visione a lungo termine.

L’italianità non è solo un concetto nazionale; è un approccio più profondo, che abbraccia la filosofia calcistica tipica del nostro Paese. La recente storia calcistica ha insegnato che i successi possono derivare da un mix ben bilanciato di esperienza, innovazione e rispetto della tradizione. È necessario che il prossimo ct riesca non solo a vincere, ma a farlo incarnando i valori del calcio italiano.

Sotto la guida di un nuovo ct che condivida questa visione, la Nazionale potrebbe intraprendere un nuovo percorso che non solo riporti la squadra ai vertici del calcio europeo e mondiale, ma che crei anche un clima di unità e determinazione tra allenatori e calciatori. Attraverso una leadership forte e una pianificazione strategica, l’auspicio è di tornare a scrivere pagine memorabili nella storia del calcio italiano.

Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su questioni calcistiche e sportive, è possibile fare riferimento a fonti ufficiali come il sito della FIGC e notizie di agenzie come Italpress.

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+