Incendi in Algeria: 86 focolai di vegetazione registrati nelle ultime 24 ore.

Incendi in Algeria: Allerta Attuale e Misure di Intervento

Negli ultimi giorni, l’Algeria ha affrontato una significativa emergenza ambientale, con ben 86 incendi di vegetazione registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dalla Protezione Civile algerina. Di questi, 13 incendi sono ancora attivi, mentre 14 sono sotto sorveglianza e 59 sono stati completamente spenti. Questi dati evidenziano l’intensificarsi del problema degli incendi boschivi nel Paese, che ha necessità di interventi tempestivi e coordinati.

Operazioni di Spegnimento e Risorse Mobilitate

Le operazioni di spegnimento degli incendi si stanno svolgendo in diverse province, tra cui Sétif, Skikda, Béjaïa, Tizi Ouzou, Guelma, Médéa, Tissemsilt, Mila e Saïda. Le forze coinvolte nelle operazioni includono mezzi terrestri e aerei, con la presenza di aerei antincendio e componenti dell’Esercito Nazionale Popolare. In particolare, a Sétif sono attualmente impiegati tre aerei antincendio AT-802 e un velivolo anfibio Beriev Be-200 dell’Esercito algerino, supportati da rinforzi provenienti dalla provincia di M’Sila. In Skikda, sono in azione tre AT-802 e due elicotteri Mi-26, oltre a squadre di intervento mobilitate dalle province limitrofe.

La situazione è critica, specialmente a Béjaïa, dove diversi focolai continuano a minacciare la sicurezza delle aree circostanti. Qui, la Protezione Civile sta utilizzando sia mezzi aerei che colonne mobili per contrastare l’avanzata delle fiamme. La preoccupazione cresce con l’avvicinarsi della stagione estiva, periodo durante il quale si prevede un aumento del rischio incendi a causa delle condizioni climatiche secche e calde.

Il lavoro della Protezione Civile è stato fondamentale per la gestione di questa emergenza. Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione, con operazioni di spegnimento e bonifica nelle aree ancora colpite dagli incendi. La Protezione Civile algerina ha segnalato che la maggior parte dei roghi dei giorni scorsi è stata completamente domata, ma l’impegno resta alto per prevenire nuovi focolai e garantire la sicurezza dei cittadini.

Impatto Ambientale e Misure Preventive

Gli incendi boschivi non solo arrecano danni alla vegetazione e alla fauna locale, ma hanno anche ripercussioni significative sulla qualità dell’aria e sul clima. La perdita di foreste e vegetazione aumenta il rischio di erosione del suolo e degrado ambientale. In questo contesto, è essenziale implementare politiche di prevenzione, che includano programmi di sensibilizzazione per la popolazione e strategie di gestione forestale sostenibile.

Le autorità algerine, in collaborazione con organismi internazionali e locali, stanno studiando misure per migliorare la capacità di risposta alle emergenze. Ciò comprende l’acquisto di nuovi mezzi aerei, la formazione di squadre di intervento specializzate e la creazione di reti di comunicazione efficaci per coordinare le operazioni durante la crisi.

La situazione attuale richiede una mobilitazione collettiva, non solo da parte delle istituzioni ma anche della comunità locale e delle associazioni ambientaliste. È fondamentale che tutti i cittadini siano consapevoli dei rischi legati agli incendi e prendano parte attiva alle campagne di prevenzione, rapportando eventuali situazioni di pericolo.

Alla luce di questi eventi, la Protezione Civile algerina continuerà a divulgare aggiornamenti sulle condizioni degli incendi attraverso i propri canali ufficiali, garantendo la massima trasparenza e informando costantemente la popolazione sulle misure adottate e sull’efficacia delle operazioni in corso. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile seguire la loro pagina ufficiale.

Fonti: Protezione Civile algerina.

FONTE ITALPRESS

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