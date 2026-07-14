Odontoiatra di Barletta senza abilitazione arrestato: sequestrati beni per oltre 2,7 milioni euro.

Sequestro di beni per un odontoiatra non abilitato a Barletta

TRANI (ITALPRESS) – Il G.I.P. del Tribunale di Trani ha disposto il sequestro preventivo di oltre 2,7 milioni di euro nei confronti di un odontoiatra esercitante a Barletta, privo di abilitazione. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Trani, riguarda beni e disponibilità della società da lui rappresentata. Questa operazione si inserisce in un’indagine portata avanti dai Finanzieri del Comando Provinciale Barletta Andria Trani.

L’azione si è resa necessaria dopo che sono state rilevate irregolarità e l’esercizio abusivo della professione da parte del soggetto coinvolto. Con la complicità di due professionisti regolarmente iscritti all’albo, il denunciato praticava prestazioni odontoiatriche in un appartamento nella centralissima Barletta, attrezzato come studio dentistico completo di strumenti professionali. Grazie a una attenta attività di indagine, sono stati portati alla luce questi illeciti e fermati i responsabili.

Indagine e provvedimenti cautelari

Il sequestro di beni è scaturito da approfondimenti economico-finanziari che hanno avuto l’obiettivo di quantificare i profitti illeciti derivanti dall’attività abusiva di odontoiatria. L’indagine ha rivelato il riciclaggio di compensi illecitamente guadagnati, sottratti a tassazione, scrollando alla società rappresentata dall’indagato la responsabilità di reati quali ricettazione e impiego di denaro proveniente da attività illecite. I reati contestati al soggetto non abilitato includono l’autoriciclaggio e l’esercizio abusivo della professione. Le azioni legali intraprese hanno portato a un sequestro d’urgenza che è stato successivamente convalidato dal G.I.P.

Le operazioni di sequestro hanno portato alla confiscazione di 6 immobili, 3 autovetture, e 25 conti correnti a nome dell’indagato, già arrestato e soggetto all’obbligo di dimora. È stata identificata e sequestrata anche la sua attività, ovvero l’ambulatorio medico con tutte le attrezzature e i farmaci presenti. Le autorità continuano a lavorare per garantire che le norme professionali siano rispettate e che i cittadini siano protetti da pratiche illecite nel settore della salute.

Il monitoraggio e la lotta contro l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate sono una priorità per le forze dell’ordine. Le indagini continuano per accertare ulteriori dettagli e coinvolgimenti di altri soggetti. È fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità che i professionisti dell’odontoiatria agiscano in conformità alle leggi vigenti.

Questi recenti eventi sono un campanello d’allarme sulla necessità di una maggiore vigilanza nel settore sanitario, fondamentale per tutelare i pazienti e il lavoro di chi opera legalmente e con le giuste certificazioni. Ogni cittadino ha diritto a ricevere cure da professionisti qualificati e regolarmente abilitati, e i controlli delle autorità si prefiggono di garantire questa protezione.

Per ulteriori informazioni su casi simili e su come le autorità stanno intervenendo per tutelare la salute pubblica, si consiglia di consultare le fonti ufficiali e restare aggiornati sulle notizie provenienti dalle istituzioni competenti.

– Foto di repertorio GDF –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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