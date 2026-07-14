Giuntoli avvia il suo mandato all’Atalanta: “Siamo consapevoli della forza della squadra”

Cristiano Giuntoli: Il Nuovo Direttore Sportivo dell’Atalanta

Un Cambio di Rotta per l’Atalanta

Bergamo (ITALPRESS) – Dopo un mese e mezzo di cambiamenti radicali, l’Atalanta ha presentato ufficialmente Cristiano Giuntoli come suo nuovo direttore sportivo. Durante una conferenza stampa tenutasi presso il Gewiss Stadium, Giuntoli ha espresso la sua soddisfazione e gratitudine verso il presidente Luca Percassi. “Essere qui è un grande onore per me. Quando si guarda l’Atalanta da fuori, è impossibile non innamorarsene. Lavorare in un club di calcio è il massimo, e ho l’opportunità di confrontarmi ogni giorno con veri esperti del settore”, ha dichiarato.

Luca Percassi ha introdotto Giuntoli sottolineando la sua disponibilità e il suo impegno. “In questo breve periodo ha già avviato importanti trasformazioni, portando un nuovo approccio lavorativo e una carica energetica senza precedenti”, ha affermato Percassi, evidenziando le sue precedenti esperienze e i successi ottenuti in diverse categorie.

La Carriera di Giuntoli

Giuntoli ha avviato la sua carriera nel Carpi, dove ha ottenuto un’impressionante serie di promozioni, risalendo dalla Serie D fino alla A in solo cinque stagioni. Il suo passaggio al Napoli, sotto la guida di Maurizio Sarri, ha segnato una nuova era, culminando con la storica vittoria del terzo Scudetto sotto la direzione di Luciano Spalletti. Successivamente, Giuntoli ha accettato una sfida con la Juventus, dove ha lavorato dal 2023 al 2025, gestendo anche trasferimenti significativi, come quello di Teun Koopmeiners.

“Ho trattato un grande calciatore e il risultato è stato positivo”, ha commentato in merito alla trattativa con l’Atalanta, aggiungendo il suo pensiero sulla scelta di Sarri come allenatore. “Ha un’identità chiara e un approccio diverso rispetto al passato. È un ottimo allenatore, sempre disposto a mettersi in discussione”, ha detto.

Obiettivi e Prospettive

Alla domanda sugli obiettivi futuri, Giuntoli ha mantenuto un profilo umile. “Ci siamo ripromessi di ritrovare una forte identità. In passato, il club ha sempre raggiunto i propri traguardi senza dichiararli pubblicamente. Abbiamo una squadra forte e abbiamo fiducia in giocatori come Scamacca, De Ketelaere e Raspadori”, ha spiegato il nuovo direttore sportivo.

Durante la conferenza, Giuntoli ha anche affrontato situazioni recenti, come quella di Ederson. Il giocatore, inizialmente promesso al Manchester United, è rimasto a Bergamo, suscitando un mix di sorpresa e soddisfazione. “Sono felice che Ederson voglia restare, stiamo lavorando per un rinnovo con i suoi agenti”, ha dichiarato.

In merito al trasferimento di Palestra al Chelsea, Giuntoli ha insistito sulla correttezza della gestione della trattativa. “Tutti sapevano della situazione; siamo orgogliosi che un nostro talentuoso calciatore abbia firmato con un club così prestigioso”, ha concluso.

Riflessioni e Visione Futura

Giuntoli rappresenta una scelta strategica per l’Atalanta, un club noto per la sua umiltà e per il lavoro di squadra. In un contesto di forte competizione, il suo approccio innovativo e la sua esperienza saranno fondamentali per perseguire traguardi ambiziosi. La squadra ha dimostrato di avere le potenzialità per eccellere in campionato, e con Giuntoli al timone, le aspettative sono elevate.

In questo nuovo capitolo, l’Atalanta guarda al futuro con fiducia, investendo su giovani talenti e creando un’atmosfera di crescita continua. L’obiettivo resta quello di mantenere elevati standard di prestazione, cercando di consolidare il proprio nome nel panorama calcistico internazionale.

Fonti ufficiali: atalanta.it, ligaseriea.it

FONTE ITALPRESS

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