La Spagna batte la Francia 2-0 e conquista la finale dei Mondiali.

La Spagna conquista la finale del Mondiale 2026

DALLAS (STATI UNITI) – La Spagna è ufficialmente la prima finalista dei Mondiali di Calcio 2026. In un match disputato presso il Dallas Stadium, le Furie Rosse hanno abbandonato la Francia con un netto 2-0, relegando i campioni del mondo in carica a un quarto posto non programmato. I gol decisivi sono stati realizzati da Mikel Oyarzabal su rigore e Pedro Porro. Questa vittoria segna il ritorno della Spagna all’ultimo atto della competizione, un traguardo che mancava dal 2010, anno in cui la squadra conquistò il titolo.

La partita ha avuto un avvio piuttosto blando, con entrambe le squadre che sembravano aspettare il momento giusto per colpire. La Spagna ha cercato di mantenere il possesso palla, ma senza creare eccessive opportunità da gol. Tuttavia, un errore della difesa francese ha spalancato la porta all’ala spagnola. Infatti, Lamine Yamal ha colto l’occasione al 25′, quando un intervento inopportuno di Lucas Digne ha provocato un rigore a favore della Spagna. Oyarzabal, con grande freddezza, ha trasformato il penalty, portando la sua squadra in vantaggio. Questo gol ha innescato un momento di nervosismo nei Bleus, che non hanno trovato la reazione adeguata.

Il secondo tempo e la resistenza francese

All’inizio della ripresa, il tecnico francese Didier Deschamps ha operato due sostituzioni, cercando di spronare la sua squadra. Nonostante ciò, la Spagna ha continuato a dominare il gioco. Al 58′, Pedro Porro ha raddoppiato le distanze dopo una combinazione efficace con Dani Olmo. Il suo tiro potente ha superato il portiere Maignan, fissando il punteggio sul 2-0. Poco dopo, Lamine Yamal sembrava aver segnato un ulteriore gol, ma è stato annullato per un fuorigioco millimetrico, che ha lasciato i tifosi spagnoli con il fiato sospeso.

La Francia ha provato a reagire, ma la mancanza di incisività in zona gol è stata evidente. Un esempio lampante è stato il tentativo di Douè all’81’, che, dopo una disattenzione della difesa spagnola, ha calciato direttamente sul portiere. La frustrazione per il gioco poco lucido dei Bleus ha aumentato la pressione sul tecnico Deschamps, che ha assistito impotente a un’altra chance sprecata. Nonostante un forcing finale, la Spagna ha mantenuto salda la propria difesa, garantendo così il passaggio alla finale.

La vittoria della Spagna è stata caratterizzata da un gioco di squadra altamente organizzato e da un’efficace capacità di sfruttare le occasioni. Il coach spagnolo, Luis de la Fuente, ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando l’importanza di mantenere la calma e il controllo, specialmente in una competizione di tale prestigio. Ora, le Furie Rosse attendono di scoprire chi sarà il loro avversario nella finale, tra Inghilterra e Argentina, altro incontro che promette spettacolo.

Questa semifinale offre spunti interessanti per riflessioni strategiche e tecniche. La Spagna ha mostrato di avere una rosa profonda e versatile, capace di adattarsi anche ai momenti difficili. Il giovane Lamine Yamal si è messo in evidenza, dimostrando che l’età non è sempre un fattore determinante in campo. Dall’altra parte, la Francia dovrà rivedere la sua strategia per non ripetere gli errori commessi in questa semifinale.

La finale si preannuncia come un evento imperdibile, con la Spagna pronta a tornare sul tetto del mondo e a scrivere un’altra pagina della sua storia calcistica. Il mondo del calcio attende con trepidazione di conoscere chi tra le nazionali di Inghilterra e Argentina avrà il compito di sfidare le Furie Rosse per il titolo. Stay tuned!

FONTE ITALPRESS

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