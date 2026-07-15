Brignone: “Il mio corpo non tornerà mai come prima, ma non mi arrendo”.

Federica Brignone: Riscatto e Preparazione per la Stagione 2026-2027

Ritorno in Pista dopo l’Infortunio

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone, dopo un’annata straordinaria culminata con due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sta intensificando il suo allenamento in vista della nuova stagione 2026-2027. La campionessa valdostana, che ha affrontato un infortunio grave con doppia frattura della tibia e rottura del legamento crociato anteriore, si prepara per un rientro graduale. Nelle sue dichiarazioni a “L’Equipe”, ha descritto il suo attuale stato di salute e le sfide che sta affrontando post-infortunio.

La Lotta Quotidiana per il Ritorno

“Mi sto allenando con grande determinazione, anche se continuo a seguire trattamenti specifici. Questa primavera è stata particolarmente difficile; ho affrontato notevoli difficoltà nel camminare,” ha spiegato Brignone. Dal mese di maggio, ha iniziato una preparazione che non si avvicina ai ritmi pre-infortunio: “Posso andare in bici, nuotare e fare palestra, ma correre è ancora impossibile per me. Ho guadagnato muscolatura, ma c’è ancora molto da fare. Sento dolore costante,” ha aggiunto l’atleta.

Allenamenti e Aspirazioni per la Prossima Stagione

Federica ha programmato di tornare sugli sci all’inizio di agosto, seppur con l’incertezza su come si svilupperà la sua prossima stagione. “Ho già prenotato il viaggio per Ushuaia a settembre, dove l’intera squadra italiana si allenerà. Se l’intensità del dolore persiste come nella scorsa stagione, sarà difficile continuare,” ha affermato. “L’anno scorso, in questo periodo, non ero nemmeno sicura di poter camminare. Sebbene quest’estate sembri andare meglio, la realtà è che il mio corpo non tornerà mai come prima,” ha condiviso Brignone.

Le Sfide dello Sport ad Alto Livello

“Quando si pratica sci ad alto livello, il rischio di infortuni è sempre presente. Lo stesso vale per la mountain bike alpina, che pratico con passione,” ha dichiarato. Alle Olimpiadi, Brignone ha partecipato dopo aver sciato appena un mese e mezzo. Questa volta, versa le sue energie in modo diverso: “Mi sto preparando come se volessi affrontare tutta la stagione, ma non so se ci riuscirò. Le decisioni giuste verranno prese al momento opportuno,” ha concluso l’atleta.

Riflessioni sul Futuro e Sugli Eventi Sportivi

Parlando del futuro, Brignone ha escluso una partecipazione come atleta alle Olimpiadi Alpi 2030, specificando: “È un obiettivo troppo distante. Desidero esplorare nuove opportunità, viaggiare e praticare sport senza vincoli.” Secondo Brignone, la scelta di Val d’Isère come località per i prossimi eventi olimpici è sensata: “La pista è difficile e impegnativa. Sarà fondamentale che i migliori atleti del mondo si misurino su terreni che mettano alla prova le loro capacità,” ha dichiarato.

Un Esempio di Determinazione

Il percorso di Federica Brignone è un chiaro esempio di determinazione e resilienza. Nonostante le avversità, l’atleta continua a lavorare duramente per tornare ai vertici dello sci. È un messaggio di incoraggiamento per tutti coloro che affrontano sfide simili nella propria vita, dimostrando che con impegno e pazienza é possibile superare anche i momenti più difficili.

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– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

Fonti ufficiali: Italpress.com

FONTE ITALPRESS

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