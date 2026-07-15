Incendio devastante a Maratea: attaccato il Cristo Redentore, un simbolo della Basilicata.

Incendio Devastante a Maratea: Situazione Critica nella Notte

POTENZA (ITALPRESS) – Nella notte tra sabato e domenica, un vasto incendio ha sconvolto Maratea, in particolare la frazione di Santa Caterina, il Monte San Biagio e le aree vicine alla Basilica di San Biagio e alla statua del Cristo Redentore. Le fiamme hanno gravemente danneggiato la vegetazione e causato preoccupazioni per la sicurezza di residenti e turisti. L’amministrazione comunale ha emesso un divieto assoluto di accesso al Cammino di San Biagio e alla Via Ferrata, chiudendo i celebri percorsi escursionistici per garantire l’incolumità di tutti. Dopo circa nove ore di intenso lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo.

Le Parole del Presidente della Regione Basilicata

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso la sua indignazione riguardo all’incendio attraverso un comunicato. “Questo atto rappresenta un attacco alla bellezza, alla nostra storia e a uno dei simboli più preziosi della Basilicata nel mondo,” ha dichiarato. Le immagini drammatiche provenienti da Maratea, secondo Bardi, provocano un profondo dolore collettivo e testimoniano il significativo danno ambientale che la regione ha subito, con la perdita di macchia mediterranea essenziale.

Il Governatore ha sottolineato l’importanza della pronta risposta dei Vigili del Fuoco, operatori della Protezione Civile, volontari e forze dell’ordine, che hanno lavorato incessantemente per fermare l’avanzamento delle fiamme e garantire sicurezza. Attraverso un messaggio di gratitudine, Bardi ha voluto riconoscere l’impegno di chi sta proteggendo la comunità e i visitatori. “La decisione di chiudere temporaneamente i camminamenti è stata necessaria per proteggere tutti, ma il nostro obiettivo principale rimane quello di riportare l’area alla piena fruibilità il prima possibile,” ha aggiunto.

Bardi ha anche messo in evidenza l’attenzione rivolta all’indagine in corso sulle cause del rogo. “Seguiamo con estrema attenzione gli sviluppi e le verifiche sulle origini dell’incendio. Se l’ipotesi di un’origine dolosa, che sembra corroborata dalle prime inchieste, dovesse essere confermata, si configurerebbe un vero e proprio atto criminale contro la nostra terra e la nostra comunità,” ha affermato. La speranza di Bardi è che le autorità competenti riescano a fare chiarezza sull’accaduto, identificando e punendo i responsabili con la massima severità.

La situazione ha stimolato una mobilitazione non solo sul versante della sicurezza, ma anche della sensibilizzazione riguardo il rispetto e la protezione dell’ambiente. Maratea è conosciuta per il suo patrimonio naturale e culturale, e la devastazione causata dall’incendio ha suscitato sconcerto e rabbia tra la popolazione. Oltre ai significativi danni all’ecosistema, la regione teme anche ripercussioni sul turismo, una delle colonne portanti dell’economia locale.

La Basilicata è storicamente un territorio ricco di bellezze naturalistiche ed archeologiche. Mentre l’emergenza del rogo ha alzato il livello di allerta, l’attenzione mediatica su Maratea potrebbe anche fungere da catalizzatore per future iniziative di protezione ambientale. In questo contesto, è fondamentale che la comunità unisca le forze per preservare e valorizzare il proprio patrimonio.

Le istituzioni stanno attivando misure di prevenzione e di sensibilizzazione per affrontare le problematiche legate agli incendi boschivi. La responsible del Settore forestale ha esortato i cittadini a adottare comportamenti responsabili e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo. È fondamentale tutelare le aree verdi e i parchi naturali, così da garantire non solo la bellezza del paesaggio, ma anche il benessere della fauna e flora locale.

In attesa di ulteriori sviluppi e chiarimenti sulle cause del rogo, la popolazione continua a essere mobilitata. Le forze dell’ordine e la Protezione Civile restano attive nella vigilanza del territorio. La lotta contro questo disastro ambientale non si ferma e la comunità di Maratea si unisce nell’impegno per un futuro più sicuro e rispettoso del patrimonio naturale.

(Fonti: Italpress, Regione Basilicata)

FONTE ITALPRESS

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