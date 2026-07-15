Sviluppo dell’aeroporto di Benina in Libia: completamento previsto per dicembre 2026.

Progetto di Sviluppo dell’Aeroporto Internazionale di Benina a Bengasi

ROMA (ITALPRESS) – L’aeroporto internazionale di Benina, situato a Bengasi, si avvicina a un traguardo significativo nel suo piano di sviluppo. Attualmente, la sala internazionale ha completato il 99% dei lavori, mentre le infrastrutture connesse sono al 95%. Questi progressi sono parte del piano del Fondo Libico per lo Sviluppo e la Ricostruzione, sotto la direzione del generale Belqasim Haftar.

Secondo un post recente pubblicato sulla pagina Facebook del Fondo, gli interventi in corso non si limitano alla sola sala internazionale. Sono stati previsti anche nuovi edifici dedicati alla polizia aeroportuale, uffici amministrativi e una nuova stazione di rifornimento. Il terminal nazionale ha raggiunto un avanzamento del 55%, la torre di controllo è attualmente al 25%, e il progetto di manutenzione della sede dei vigili del fuoco ha superato il 65% dei lavori.

Infrastrutture e Ampliamenti in Corso

Oltre alle opere descritte, sono in fase di ampliamento sia le piste che i piazzali di sosta, un intervento che si rivela cruciale per aumentare la capacità operativa dell’aeroporto. Il progetto ha l’obiettivo di trasformare questo scalo in uno dei principali hub del paese, migliorando notevolmente la connettività a livello nazionale e internazionale.

L’inaugurazione di questa nuova fase del progetto aeroportuale porterà benefici non solo all’economia locale, ma sarà anche essenziale per incentivare i flussi turistici e commerciali. La scadenza per il completamento totale è fissata per dicembre 2026, quando l’aeroporto sarà completamente operativo e pronto a servire migliaia di passeggeri. Questo rappresenta un passo fondamentale per la ripresa del settore aereo in Libia e per il rafforzamento dei legami economici con il resto del mondo.

Il progetto, che beneficia di finanziamenti significativi e di una pianificazione attenta, si inserisce nell’ambito di uno sforzo più ampio per la ricostruzione e lo sviluppo del paese. Le autorità locali stanno lavorando insieme a esperti internazionali per garantire un esito positivo in questa iniziativa, evidenziando l’importanza di un aeroporto moderno e funzionale per il futuro della Libia.

Nel contesto attuale, i progetti di sviluppo infrastrutturale come quello dell’aeroporto di Benina possono fungere da catalizzatori per la crescita economica, attirando investimenti stranieri e favorendo l’occupazione. I lavori in corso non solo rappresentano un miglioramento delle infrastrutture esistenti, ma offrono anche nuove opportunità per i libici e per le aziende che operano nel settore dei trasporti e del turismo.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare fonti ufficiali e aggiornamenti attraverso i canali social del Fondo Libico per lo Sviluppo e la Ricostruzione.

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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