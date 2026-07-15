Pogacar in giallo trionfa nella undicesima tappa del Tour de France di Waerenskjold.

Tour de France 2026: Colpo di Søren Waerenskjold nella 11ª Tappa

NEVERS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sorprendente risultato nell’undicesima tappa del Tour de France 2026, che si è svolta tra Vichy e Nevers su un percorso di 161,3 km. Søren Waerenskjold, corridore norvegese della Uno-X Mobility, ha tagliato il traguardo in testa alla volata finale, sconvolgendo le aspettative dei favoriti. Questa vittoria rappresenta il primo successo del ciclista norvegese alla Grande Boucle, consacrando il suo talento e strategia di gara.

Alle sue spalle, si sono piazzati l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team e il belga Jasper Philipsen, rappresentante dell’Alpecin-Premier Tech. Biniam Girmay dell’NSN Cycling Team ha chiuso in sesta posizione, continuando così la sua corsa per la maglia verde, attualmente in possesso di Mads Pedersen della Lidl-Trek. Tadej Pogacar dell’UAE Team Emirates XRG ha vissuto una giornata senza scossoni, mantenendo saldamente la maglia gialla.

A poco meno di sei chilometri dal termine, un tentativo di fuga guidato da Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) e altri corridori non ha portato ai risultati sperati, poiché tutti sono stati ripresi dai gruppi principali, dimostrando quanto fosse competitivo il gruppo quest’anno.

Prossima Tappa e Ordine di Arrivo

Domani si svolgerà la dodicesima tappa, un percorso di 179,1 km che porterà i corridori dal Circuit de Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône. L’attesa è grande, poiché i ciclisti si preparano a un’altra sfida entusiasmante. Di seguito, le informazioni dettagliate sull’ordine di arrivo della tappa odierna:

1. Søren Wærenskjold NOR (Uno – X – Mobility) 3h10’06”

2. Olav Kooij NED (Decathlon CMA CGM Team) s.t.

3. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) s.t.

4. Milan Fretin BEL s.t.

5. Huub Artz NED s.t.

6. Biniam Girmay ERI s.t.

7. Anthony Turgis FRA s.t.

8. Clement Russo FRA s.t.

9. Fernando Gaviria COL s.t.

10. Pascal Ackermann GER s.t.

Le Classifiche aggiornate del Tour de France 2026

Diamo ora un’occhiata alle classifiche generali aggiornate al termine dell’undicesima tappa:

Classifica Generale (Maglia Gialla)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 39h25’08”

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +3’36”

3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’06”

4. Juan Ayuso ESP +4’22”

5. Paul Seixas FRA +4’35”

6. Florian Lipowitz GER +4’44”

7. Isaac Del Toro MEX +5’08”

8. Mattias Skjelmose DEN +5’45”

9. Lenny Martinez FRA +6’34”

10. Tom Pidcock GBR 11’49”

Classifica A Punti (Maglia Verde)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 317 punti

2. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 272

3. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 255

Classifica Miglior Scalatore (Maglia a Pois)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 42 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 27

3. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) 19

Classifica Miglior Giovane (Maglia Bianca)

1. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) 39h29’30”

2. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +13”

3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +46”

Segui le prossime tappe del Tour de France 2026 per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria finale!

Fonte: Italpress

FONTE ITALPRESS

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