EAV e Casillo: 600 milioni per 160 nuovi treni e potenziamento del trasporto pubblico.

Presentato il Nuovo Assetto di Governance di EAV

NAPOLI (ITALPRESS) – La conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto di governance di EAV – Ente Autonomo Volturno, si è tenuta presso Palazzo Santa Lucia. Un momento significativo in cui il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, insieme al Vicepresidente e Assessore ai Trasporti e Mobilità, Mario Casillo, hanno esposto gli obiettivi strategici della società. Durante l’incontro è stato ufficialmente presentato il nuovo Amministratore Unico, l’ingegnere Pietro Diamantini, nominato ieri nel corso dell’Assemblea dei Soci. Questa nomina è avvenuta dopo l’approvazione del bilancio da parte del precedente Consiglio di Amministrazione e della modifica dello Statuto societario, segnando un importante passo per EAV.

“Abbiamo scelto l’ingegner Pietro Diamantini per la sua solida esperienza nel settore ferroviario. Questa decisione riflette la volontà della nostra amministrazione di garantire che le nostre partecipate siano gestite da professionisti di altissimo profilo”, ha dichiarato il Presidente Fico. “In questa Regione, il merito e la competenza devono prevalere su qualsiasi altra considerazione. È fondamentale garantire collegamenti sicuri e dignitosi per studenti, lavoratori e turisti.”

Strategie per il Rilancio dell’Entità

Negli ultimi anni, EAV ha affrontato un calo significativo, registrando una perdita del 40% dei passeggeri. L’obiettivo prioritario del nuovo management è quello di recuperare e incrementare l’utenza. “Nei primi sei mesi del nostro governo, abbiamo focalizzato gli sforzi sulla programmazione e sul sblocco delle risorse finanziarie. Abbiamo previsto 26 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e 600 milioni specifici per EAV”, ha aggiunto Mario Casillo.

Il piano per il materiale rotabile ha visto l’introduzione di 56 treni già previsti, a cui si aggiungeranno finanziamenti per ulteriori 50 convogli, portando il totale a oltre 100 nuovi treni. “Parallelamente, avvieremo un progetto di riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Questo piano si concentrerà su accessibilità, restyling delle strutture e potenziamento dei servizi di accoglienza,” ha continuato Casillo, sottolineando l’importanza di rendere il servizio più attrattivo.

Pietro Diamantini ha espresso il suo impegno riguardo alla nuova posizione. “Il nostro operato avrà inizio immediatamente. La priorità è stabilizzare il servizio, portandolo a uno standard di assoluta regolarità. Una volta raggiunto questo obiettivo, potremo ampliare e migliorare ulteriori servizi per gli utenti,” ha affermato. “Un buon manager deve saper ottimizzare le risorse a disposizione, a partire dal capitale umano dell’azienda, che intendo tutelare e valorizzare. Siamo determinati a lavorare con impegno per garantire risultati tangibili ai cittadini,” ha concluso Diamantini.

Questa nuova fase di EAV rappresenta un punto di svolta per il sistema di trasporti in Campania. Con un diretto interesse per la sicurezza e la qualità dei servizi offerti, la governance intende stabilire collegamenti sempre più efficienti, in linea con le aspettative di un’utenza in crescita.

La Regione Campania, la cui attenzione è indirizzata verso l’ottimizzazione dei servizi pubblici, si è impegnata a mantenere dialogo e collaborazione con le istituzioni. Attraverso investimenti strategici, la governance di EAV punta a trasformare il sistema di trasporto pubblico locale in un valore aggiunto per la comunità, fondamentale per il turismo e il lavoro.

In un contesto socio-economico in evoluzione, è essenziale l’adozione di misure efficaci per affrontare la sfida della mobilità. Le promesse fatte durante la conferenza indicano una chiara direzione verso un futuro sostenibile e migliorato per la mobilità in Campania, intervenendo sia sull’efficienza del servizio che sulla soddisfazione degli utenti.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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