Med-Or Day: La Nato rafforza il Mediterraneo, crocevia strategico di sicurezza e cooperazione.

Il futuro della NATO al Med-Or Day 2026 a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Il Med-Or Day 2026, tenutosi a Roma, ha messo in luce temi cruciali come il futuro della NATO, il rapporto tra Stati Uniti ed Europa e il ruolo strategico del Mediterraneo. Quest’iniziativa annuale, organizzata dalla Med-Or Italian Foundation, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle Forze armate, della diplomazia, delle imprese e del mondo accademico. L’obiettivo è affrontare le principali sfide geopolitiche nel Mediterraneo allargato.

Tra i relatori di spicco, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della NATO, ha sottolineato i progressi dell’Alleanza, dichiarando: “La NATO continua a produrre risultati: gli investimenti crescono e le capacità militari si potenziano.” L’ammiraglio ha evidenziato anche l’importanza della partecipazione dei partner del Golfo come segnale forte e positivo. Ha ribadito l’impegno per garantire che l’Ucraina possa mantenere una struttura difensiva efficace contro l’aggressione russa, elogiando i notevoli sforzi del Paese per innovare e rafforzare la coesione all’interno dell’Alleanza.

Sicurezza e geopolitica: un approccio integrato

Il tema di quest’edizione “Atlantico-Europa-Mediterraneo. Quale futuro per la NATO?” ha aperto un dibattito approfondito sulla sicurezza del Fianco Sud dell’Alleanza, le crisi in Medio Oriente e Nord Africa, oltre al coordinamento tra la difesa europea e il legame transatlantico. Secondo Cavo Dragone, “Il Rapporto Transatlantico si sta evolvendo e la capacità delle democrazie di rafforzarsi dopo le crisi è la lezione più importante che abbiamo imparato in 80 anni di NATO.” Il Mediterraneo, descritto come un crocevia strategico, è al centro delle sfide contemporanee come instabilità regionale, competizione geopolitica, terrorismo e immigrazione incontrollata.

L’ammiraglio ha anche sottolineato l’importanza degli investimenti nella difesa: “Ogni euro destinato alla difesa è investito in un futuro di pace e sicurezza per i nostri figli e nipoti.” Con una spesa media globale per sicurezza e difesa intorno al 5%, il messaggio chiaro è che l’Europa deve recuperare terreno rispetto agli standard globali. Cavo Dragone, in un richiamo alla responsabilità collettiva, ha affermato: “La nostra sicurezza non può essere separata da quella degli altri. Questa è la lezione più importante che la NATO ha insegnato alle nostre democrazie.”

La presenza dell’ammiraglio Cavo Dragone ha confermato ulteriormente il legame tra il Med-Or Day e le questioni di sicurezza internazionale, considerato che ha già partecipato alla prima edizione dell’evento nel 2021 come capo di Stato maggiore della Marina. Il suo intervento si è rivelato illuminante, rimarcando l’importanza di una collaborazione globale per affrontare le minacce comuni.

La NATO, altamente coinvolta in questioni globali, continua a rappresentare un pilastro della sicurezza internazionale. Le alleanze strategiche e la cooperazione tra le nazioni sono fondamentali per contrastare le nuove sfide emergenti, che vanno dal cambiamento climatico al terrorismo internazionale. Il Med-Or Day ha dunque posto una lente d’ingrandimento su come le politiche di difesa e sicurezza vadano ripensate nel contesto attuale.

La discussione ha evidenziato come sia fondamentale un approccio integrato alla sicurezza, considerando specificamente le dinamiche del Mediterraneo, che, oggi più che mai, richiede attenzione e impegno comune. Le opportunità di cooperazione e coordinamento tra i Paesi membri della NATO e le nazioni del Mediterraneo possono creare sinergie utili per stabilire un futuro di sicurezza condivisa.

Il Med-Or Day 2026 si è rivelato un’importante piattaforma per affrontare le sfide geopolitiche e per rafforzare i legami tra le nazioni, sottolineando l’importanza di un dialogo continuo e costruttivo nell’ambito della sicurezza internazionale.

(ITALPRESS) – Foto mec/Italpress

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FONTE ITALPRESS

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