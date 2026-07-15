Marassi si anima: nuove passioni tra skate, basket e musica con Sport Illumina.

Aperto il Nuovo Spazio Illumina a Genova: Sport e Creatività per la Comunità

GENOVA (ITALPRESS) – Skate, basket, pallavolo e calisthenics: il nuovo Spazio Illumina, inaugurato ai Giardini Giovanni Lamboglia nel cuore di Marassi, promette di diventare un centro vibrante per attività sportive e sociali. Questa area multiuso ha lo scopo di riunire le persone attraverso lo sport, la musica e l’arte, offrendo un luogo accessibile e gratuito per tutti, da ragazzi e ragazze a famiglie e associazioni.

Il progetto fa parte dell’iniziativa Sport Illumina, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e realizzato da Sport e Salute, che si propone di rigenerare gli spazi pubblici attraverso l’attività sportiva. La riqualificazione di questo spazio è stata possibile grazie alla collaborazione tra enti locali, il Comune di Genova e il partner del progetto, Enel, che hanno creduto nel valore di questa iniziativa.

Situato in una zona storicamente frequentata da giovani e famiglie, il nuovo skatepark, il campo polivalente e l’area calisthenics trasformano i Giardini Giovanni Lamboglia in un punto di riferimento per l’intera città. Questa riqualificazione è vista come un investimento non solo in termini di infrastrutture, ma anche nella socialità e nelle relazioni della comunità.

Una Festa per il Quartiere: Inaugurazione in Stile

Sin dal primo giorno, il nuovo spazio è stato animato da ragazzi del quartiere che hanno mostrato le loro abilità con trucco di skate, partite improvvisate di basket e allenamenti di calisthenics. L’inaugurazione si è trasformata in una vera festa urbana, creando un collegamento simbolico con l’Illumina di Cologno Monzese. Questa atmosfera rappresenta perfettamente il cuore della missione di Illumina: posti che prendono vita grazie alle persone che li abitano.

Presenti alla celebrazione, l’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, e la Sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme a rappresentanti delle istituzioni, hanno condiviso l’entusiasmo dei giovani partecipanti. A rendere l’evento ancora più speciale sono stati gli ambassador del Team Illumina, come Jack Galanda, che ha dedicato momenti di confronto e ispirazione a chi ha partecipato all’attività.

Un elemento distintivo dell’evento è stato il progetto “Illumina Genova City Beats,” realizzato in collaborazione con Warner Music Italy. Attraverso questa iniziativa, i suoni della città sono stati trasformati in una colonna sonora originale, che accompagnerà gli utenti dello spazio anche dopo l’inaugurazione. Non è solo un’area sportiva, ma un luogo per attività culturali e momenti d’aggregazione per tutta la comunità.

Sport Illumina: Un’Impronta di Cambiamento Altrochè

Secondo il Ministro Andrea Abodi, questo progetto rappresenta il terzo dei 85 playground previsti in Italia, tutti destinati a essere completati entro la fine dell’anno. L’intervento ai Giardini Lamboglia, del valore di 800mila euro, ha migliorato due aree sportive che necessitavano di una ristrutturazione. L’obiettivo è creare spazi gratuiti e accessibili, con la certezza che lo sport deve essere un diritto per tutti.

La Sindaca di Genova, Silvia Salis, ha aggiunto che “restituendo uno spazio pubblico alla comunità, si sta creando un ambiente dove gli sportivi possono allenarsi, socializzare e costruire relazioni.” Questo progetto mette in risalto il valore educativo degli spazi pubblici, sottolineando quanto possano influenzare positivamente il comportamento e l’interazione sociale degli abitanti.

“Quando rinnoviamo gli spazi, offriamo nuove opportunità per attività all’aria aperta e incontro tra le persone,” ha continuato la Sindaca. “La collaborazione tra istituzioni e aziende private è essenziale per migliorare la qualità della vita nei quartieri.” Con l’intenzione di mantenere e valorizzare questo spazio nel lungo termine, Sport e Salute si impegna a garantire che il nuovo playground rimanga un punto di riferimento non solo per Marassi, ma per tutta Genova.

Questo nuovo hub di sport e socialità rappresenta un faro di speranza e innovazione, con l’intento di contrastare le problematiche giovanili come la solitudine e le dipendenze. L’esperienza di oggi è un passo fondamentale per promuovere il benessere delle persone e delle comunità, dando vita a luoghi che incoraggiano la partecipazione, la socialità e la costruzione di legami solidi.

Per ulteriori informazioni sul progetto Illumina e sulle iniziative future, potete visitare il sito ufficiale di Sport e Salute e seguire gli aggiornamenti sui social media.

Fonti ufficiali: Ministero per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, Comune di Genova, Warner Music Italy.

FONTE ITALPRESS

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