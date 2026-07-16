Puglia e Guardia Costiera: uniti per proteggere e preservare il mare della regione.

Rafforzata la Collaborazione tra Regione Puglia e Guardia Costiera

BARI (ITALPRESS) – Un passo importante verso la tutela del mare e della costa è stato compiuto oggi con la firma del Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Questo accordo, siglato dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e dall’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Sergio Liardo, mira a potenziare la sinergia istituzionale orientata alla sicurezza delle attività marittime e alla salvaguardia dell’ambiente, promuovendo così uno sviluppo sostenibile dell’economia blu.

Obiettivi e Azioni del Protocollo d’Intesa

Il Protocollo, che avrà una durata triennale, consolida una collaborazione già esistente e definisce un quadro operativo per affrontare le sfide legate alla preziosa risorsa costiera pugliese. Con oltre 900 chilometri di costa e 69 comuni costieri, la Puglia riconosce il mare come una risorsa fondamentale, non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico e identitario.

Il documento prevede un rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo lungo la costa, garantendo la tutela del demanio marittimo e dell’ambiente costiero. Inoltre, il monitoraggio delle dinamiche marine, la sicurezza della navigazione e della balneazione, la valorizzazione della pesca e dell’acquacoltura sono aspetti prioritari dell’accordo.

Un focus particolare sarà posto sulla promozione dell’economia blu sostenibile, includendo iniziative di educazione ambientale e cultura del mare. Nella programmazione sono previsti anche accordi attuativi elaborati da un gruppo di lavoro congiunto tra la Regione e la Direzione Marittima, per sviluppare interventi concreti sul potenziamento logistico e infrastrutturale dei presidi territoriali della Guardia Costiera in Puglia.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di promozione della cultura del mare, con eventi comuni dedicati alla Giornata del Mare e alla Giornata Regionale della Costa, quest’ultima istituita dalla legge regionale n. 15 del 2024. Questi eventi serviranno a sensibilizzare i cittadini e le nuove generazioni riguardo il valore ambientale, culturale ed economico della fascia costiera pugliese.

A margine della sottoscrizione del protocollo, il presidente Antonio Decaro ha rilanciato la proposta di istituire una Giornata Nazionale della Costa. Questa iniziativa si propone di porre l’accento sull’importanza del litorale italiano, creando un momento di riflessione, tutela e promozione simile a quello già attivato dalla Regione Puglia. L’iniziativa pugliese è stata pionieristica nel dotarsi di una commemorazione dedicata esclusivamente alla costa.

Il presidente Decaro ha espresso il suo orgoglio per la sottoscrizione di questo protocollo, evidenziando l’importanza del lavoro della Guardia Costiera non solo in situazioni di emergenza, ma anche nel garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della legalità. “In una regione con oltre 900 chilometri di costa – ha dichiarato – il lavoro della Guardia Costiera è essenziale non solo per i salvataggi in mare e le operazioni di ricerca, ma anche per la difesa delle nostre marinerie e dell’ambiente costiero.”

Decaro ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura del mare e della costa, sottolineando che questo patrimonio appartiene a tutti e rappresenta un elemento fondamentale per l’identità, la storia e l’economia della regione. “Il mare – ha affermato – è una risorsa viva, che evolve anche a causa dei cambiamenti climatici, per questo è fondamentale rafforzare l’educazione e la consapevolezza riguardo alla sua tutela.”

Questa iniziativa non solo offre maggiori garanzie per la sicurezza e la sostenibilità delle attività marittime, ma rappresenta anche un passo significativo verso un futuro in cui la regione e il suo prezioso ambiente costiero vengano rispettati e valorizzati.

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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