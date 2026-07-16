Tragedia in Algeria: incendio in orfanotrofio provoca 11 morti e 19 feriti.

Tragedia in Algeria: Incendio nell’Istituto per l’Infanzia Assistita

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Una tragedia ha colpito l’Algeria, dove un incendio devastante ha provocato la morte di almeno 11 persone e ha lasciato altre 19 ferite. L’incidente è avvenuto nella “Mouassassa al-Tufoula al-Mousa’afa” (Istituto per l’Infanzia Assistita) situato nel comune di Mohammadia, secondo quanto riportato dalla Protezione Civile algerina. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono attualmente in corso.

I dettagli forniti dalla Protezione Civile indicano che i soccorritori sono intervenuti tempestivamente, prestando assistenza ai feriti e trasportando un totale di 19 persone all’ospedale. Tra queste, 10 presentano ustioni di gravità variabile, 2 sono in condizioni critiche a causa di difficoltà respiratorie, mentre 7 hanno subito uno shock psicologico a causa dell’incidente.

In un’ulteriore comunicazione, la Protezione Civile ha fatto sapere di aver messo in salvo 5 persone con disabilità, trasferendole in aree sicure. Le operazioni di intervento e spegnimento dell’incendio sono proseguite nel tentativo di contenere le fiamme e salvaguardare la sicurezza di tutti i presenti.

Risorse mobilitate per affrontare l’emergenza

Per far fronte a questa emergenza, le autorità hanno mobilitato un imponente numero di mezzi. Sono state inviate 10 autopompe, 16 ambulanze e una squadra specializzata GRIMP, affiancata da due autoscale meccaniche e diverse unità di supporto dell’Unità nazionale di formazione e intervento. Questo schieramento di risorse dimostra l’importanza attribuita alla gestione dell’emergenza e alla sicurezza dei cittadini.

Il Primo Ministro algerino, Nadir Larbaoui, ha visitato i feriti presso l’Ospedale delle Grandi Ustioni di Zeralda, monitorando le condizioni di salute delle persone coinvolte e le modalità di assistenza in atto. Successivamente, si è diretto anche all’Ospedale universitario Mustapha Pacha, dove sono ricoverati altri pazienti feriti in questo tragico evento.

La situazione è ancora in fase di sviluppo, con le autorità locali e i servizi di emergenza impegnati a contenere i danni e a fornire supporto alle vittime e alle loro famiglie. L’accaduto ha suscitato una reazione commossa in tutto il paese, mentre la comunità si unisce per sostenere chi è stato colpito da questa terribile tragedia.

Il supporto alle famiglie delle vittime

In risposta alla situazione, le autorità e le associazioni locali si stanno attivando per fornire supporto alle famiglie delle vittime. È fondamentale offrire assistenza psicologica e materiali necessari a chi ha perso i propri cari o ha subito danni fisici e materiali a causa dell’incendio. La comunità e le istituzioni lavoreranno insieme per assicurare che nessuno venga lasciato indietro durante questo periodo di crisi.

La Protezione Civile ha esortato la popolazione a rimanere vigile e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità, dato il rischio di ulteriori incidenti simili. Maggiore attenzione alla sicurezza degli edifici e alle procedure di evacuazione sarà necessaria per prevenire futuri eventi tragici come questo.

Fonti ufficiali confermano che ulteriori aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e sull’assistenza alle vittime saranno forniti nelle prossime ore. La speranza è che si possa trovare una soluzione rapida per affrontare le necessità immediate delle persone colpite da questa calamità.

Si è creata così una mobilitazione attorno a un evento drammatico che ha colpito profondamente la nazione, mostrando al contempo la resilienza della comunità algerina di fronte a simili sfide.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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