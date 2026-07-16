Corte Ue a favore di Agnelli e Arrivabene: una vittoria per la giustizia sportiva.

La Sentenza della Corte di Giustizia Europea: Un Cambiamento nella Giustizia Sportiva

Sanzioni e Libertà Individuali

TORINO (ITALPRESS) – La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha aperto un nuovo capitolo nella giustizia sportiva, riguardando sanzioni che possono influenzare le libertà individuali garantite dal diritto europeo. In particolare, il caso che coinvolge Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene ha portato a una riflessione profonda sulla legittimità delle misure disciplinari imposte dalle federazioni sportive.

Il primo aprile 2022, la Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato un’indagine su società calcistiche, inclusa la Juventus, e sui dirigenti sospettati di aver orchestrato un sistema di plusvalenze fittizie. Queste operazioni avrebbero avuto l’obiettivo di gonfiare artificialmente il valore contabile dei trasferimenti di giocatori. In seguito, i dirigenti coinvolti hanno subito sanzioni che hanno impedito loro di svolgere attività in ambito FIGC, provvedimenti che sono stati confermati a livello internazionale dalla FIFA.

Il Ruolo del Giudice Indipendente

La Corte ha dichiarato che le sanzioni sportive possono essere contestate in un tribunale indipendente. Questa è una notizia significativa, poiché offre agli individui la possibilità di avere un rimedio giurisdizionale effettivo contro atti lesivi delle libertà riconosciute dal diritto dell’Unione Europea. L’importanza di avere un giudice con il potere di annullare queste sanzioni è fondamentale per garantire l’autonomia della giustizia sportiva.

Secondo la Corte, una sanzione che limita l’esercizio di un’attività professionale in tutti gli Stati membri ha un impatto diretto sulle libertà di circolazione dei dirigenti coinvolti. Il diritto di ricorrere a un giudice è quindi essenziale per proteggere questi diritti fondamentali. Spetta al giudice nazionale garantire che i criteri di proporzionalità e legalità siano rispettati.

Criteri di Proporzionalità e Legalità

La Corte ha specificato che è compito del giudice nazionale verificare che le sanzioni siano giustificate da obiettivi legittimi e che siano proporzionate. In particolare, si deve garantire che i divieti temporanei siano parte di un regime coerente per prevenire comportamenti illeciti, e che siano regolati da criteri trasparenti e non discriminatori.

La sentenza sottolinea l’importanza della regolarità nelle competizioni sportive e il rispetto delle normative finanziarie e contabili. Questo è fondamentale per la fiducia nel sistema sportivo e per garantire che le competizioni siano giuste e competitive.

La Necessità di un Giudice Indipendente

Non meno importante è il richiamo alla necessità di garantire l’indipendenza del giudice. La Corte stabilisce che non devono esserci pressioni esterne che possano influenzare il processo decisionale. Questo è un punto cruciale per assicurare che le decisioni giuridiche siano prese in modo imparziale e obiettivo, a beneficio delle parti coinvolte.

Inoltre, la Corte ha chiarito che non è richiesto un doppio grado di giurisdizione, ma è essenziale che ci sia un accesso effettivo alla giustizia. L’importanza di avere un organo giurisdizionale che consenta ai singoli di cercare rimedi giuridici è fondamentale per tutelare i diritti individuali in ogni ambito, compreso quello sportivo.

Conclusioni della Corte di Giustizia

La sentenza rappresenta un passo avanti verso l’autonomia e l’indipendenza della giustizia sportiva, stabilendo un precedente significativo che potrebbe influenzare numerosi casi futuri. Per i dirigenti e le società sportive, questo nuovo scenario giuridico offre una maggiore protezione dei diritti sulle sanzioni imposte.

Questa decisione ha il potenziale di trasformare il panorama della giustizia sportiva in Europa, rendendo il processo più giusto e trasparente. Chiunque operi nel settore sportivo dovrà prestare attenzione a queste nuove indicazioni, che potrebbero ridefinire le dinamiche tra federazioni e dirigenti.

Fonti ufficiali:

Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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