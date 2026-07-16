Palermo Ladies Open: inizia sabato la 37ª edizione al Country Time Club!

PALERMO (ITALPRESS) – La città di Palermo si prepara a essere al centro del grande tennis femminile internazionale con la 37esima edizione dei Palermo Ladies Open. Questo prestigioso torneo Wta 125, tra i più longevi in Italia, si svolgerà dal 22 al 26 luglio presso il Country Time Club, promettendo emozioni e sfide avvincenti. La presentazione dell’evento si è tenuta questa mattina nella suggestiva cornice della Rinascente di Palermo, con la partecipazione di autorità, sponsor e rappresentanti della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp). Il torneo vanta un montepremi di 115 mila dollari e rappresenta un’importante vetrina per la Sicilia, come sottolineato dal presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata.

Il Torneo e il Suo Impatto per Palermo

“Ogni edizione dei Palermo Ladies Open è un motivo di orgoglio per la nostra comunità,” ha dichiarato Cammarata, evidenziando il contributo del torneo alla promozione dell’immagine della Sicilia nel mondo dello sport. Quest’anno assume un significato particolare, in quanto coincide con l’avvio di un nuovo progetto sportivo presso il circolo, sostenuto interamente da fondi privati. Questo investimento evidenzia la volontà di crescere e di offrire sempre di più agli appassionati del tennis.”

Tra le tenniste più attese della competizione c’è l’azzurra Tyra Caterina Grant, attualmente numero 141 nella classifica mondiale. La diciottenne, reduce da un ottimo percorso a Wimbledon, avrà a cuore il suo legame con la Sicilia, radici familiari che la uniscono alla nostra terra. Un’altra atleta pronta a brillare è Lucia Bronzetti, che nel 2022 ha raggiunto la finale al Country Time Club. Ex numero 46 del mondo, è ora impegnata in una risalita nella classifica WTA.

Giocatrici di Spicco e Wild Card Italiane

A completare la rappresentanza italiana, ci sarà Jennifer Ruggeri, ventiduenne marchigiana con il ranking Wta di 213. Il seeding è guidato dalla britannica Francesca Jones, campionessa in carica e attualmente numero 123 al mondo, seguita dalla talentuosa belga Jeline Vandromme, vincitrice degli Us Open Juniores. Le altre teste di serie includono nomi illustri come la spagnola Marina Bassols Ribera e la slovena Tamara Zidansek.

Riflettori puntati anche sulle quattro wild card assegnate dalla Fitp, che vanno ad Anastasia Abbagnato, Alessandra Mazzola, Ilary Pistola e Deborah Chiesa. Abbagnato, una giovane promessa di Palermo, farà il suo debutto nel tabellone principale. Ha dimostrato le sue capacità raggiungendo i quarti al Wta 125 di Rende nel 2025. Mazzola arriva a questo appuntamento dopo una finale a Caserta, mentre Pistola, promessa del tennis giovanile, ha recentemente brillato nei tornei juniores. Infine, Deborah Chiesa, esperta con una storia di successi nel tennis, rappresenterà una presenza autorevole nel tabellone.

Il tabellone delle qualificazioni vedrà anche Carla Giambelli e Anastasia Bertacchi ricevere wild card. Questi giovani talenti, con ottime promesse, contribuiranno ad arricchire il torneo di spunti interessanti. Giambelli, classe 2008, è già campionessa europea Under 16, mentre Bertacchi ha recentemente vinto il titolo italiano Under 16, consolidando la sua posizione tra le emergenti del tennis italiano.

Oliviero Palma, direttore del torneo, ha espresso grande soddisfazione per il livello del tabellone. “Quest’anno presenteremo un mix di atlete affermate e giovani promesse. È un’opportunità unica per il pubblico di assistere a sfide intriganti e vedere all’opera le future stelle del tennis mondiale.” In una novità assoluta, Palermo ospiterà anche il meeting mondiale dei direttori dei tornei WTA 125, un riconoscimento che sottolinea l’impegno e la professionalità dimostrate nel corso degli anni.

Le gare di qualificazione inizieranno questo sabato, promettendo di regalare momenti di grande tennis e di passione sportiva. Appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e della magistrale cornice siciliana, il 37esimo Palermo Ladies Open si preannuncia come un evento di richiamo internazionale, capace di attrarre appassionati e protagonisti da ogni parte del mondo.

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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