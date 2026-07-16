Campionati Italiani Beach Sprint: il canottaggio si svolge a Barletta da venerdì a domenica.

Barletta ospita i Campionati Italiani di Beach Sprint

Roma (ITALPRESS) – Da venerdì a domenica, Barletta sarà protagonista del beach sprint, ospitando per il secondo anno consecutivo i Campionati Italiani di questa disciplina che sta guadagnando popolarità. Questa manifestazione è frutto della collaborazione tra Puglia&Rowing, la Lega Navale Italiana di Barletta e la Federazione Italiana Canottaggio (FIC) di Puglia e Basilicata. Dopo il Trofeo Filippi, che ha dato il via a una stagione intensa, l’attenzione si rivolge ora ai futuri impegni, come gli Europei in programma a La Lìnea de la Concepciòn in Spagna a metà settembre e i Mondiali di Qingdao in Cina a fine ottobre.

Attività e Partecipazione

Il lunedì successivo ai campionati italiani, la stessa Barletta ospiterà la selezione per gli eventi internazionali, un’opportunità cruciale per gli atleti in gara. Vincere il titolo nazionale rappresenta il passaporto per definire la squadra azzurra per la stagione. Questo evento attirerà ben 495 atleti provenienti da 56 sodalizi remieri, che parteciperanno con un totale di 348 imbarcazioni.

Le acque antistanti il lungomare Pietro Mennea sono diventate un punto di riferimento per il beach sprint italiano, grazie all’eccellente organizzazione delle World Rowing Beach Sprint Finals del 2023.

Le Società Partecipanti

Dal punto di vista della partecipazione, le società di canottaggio più attive si fanno notare. Il Peloro Rowing guida la classifica con ben 43 atleti, seguito dalla Canottieri Mondello con 37 e dal CC Barion con 36. Anche la LNI Barletta, con 32 partecipanti, e il CUS Bari, con 30, contribuiscono al grande spettacolo.

Per quanto riguarda il numero di imbarcazioni, il Peloro Rowing si distingue ancora una volta con 35 barche al via, mentre la LNI Barletta e il CC Saturnia seguono con 20 imbarcazioni ciascuna.

Doppio e Singolo: Grandi Aspiranti

In vista delle specialità olimpiche che avranno luogo a Los Angeles 2028 – in particolare il singolo maschile e femminile insieme al doppio misto – l’attenzione è rivolta a nomi noti del panorama nazionale. Tra le donne, spicca Federica Cesarini delle Fiamme Oro-Gavirate, ma anche le giovani talentuose come Ilaria Bavazzano del CS Urania, Alice Ramella della SC Santo Stefano al Mare e Maria Elena Zerboni del CC Saturnia. Non da meno è la presenza della medaglia olimpica di Parigi 2024, Linda De Filippis della Marina Militare, e della campionessa mondiale Serena Lo Bue (CN Paradiso).

Anche il singolo maschile non è da meno, con protagonisti come l’ex campione mondiale Giovanni Ficarra (Peloro Rowing) e l’attuale titolare del doppio misto Federico Ceccarino (Fiamme Gialle-CC Napoli), affiancato da Gabriele Loconosole (Aeronautica Militare-CUS Bari). Dovrebbero essere sotto osservazione anche il debuttante Andrea Frigo (SC Arolo) e Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle-SC Retica), insieme ai veterani Federico Garibaldi (SC Santo Stefano al Mare) e Antonio Vicino (Marina Militare).

Doppio Senior Mix e Programma Competitvo

Nel doppio Senior Mix si fanno avanti nomi come Silvia Tripi (CC Napoli), che ha già fatto esperienza alle World Rowing Beach Sprint Finals di Genova, e correrà a Barletta in coppia con Luca Vitobello. Altri equipaggi da tenere d’occhio sono quelli della Marina Militare con Vicino e De Filippis, il CC Barion con Chiara Tamborrino e Luigi Dolce, e il team Ichnusa Cagliari con Alice Meloni e Bogdan Virdis. Inoltre, la Canottieri Gavirate sarà rappresentata dalla coppia di azzurri Under 23 e Universitari Gaia Umbra Chiavini e Francesco Graffione.

Il programma della manifestazione è studiato per offrire un ricco spettacolo di sport:

Venerdì si svolgeranno i time trials e i quarti di finale della categoria Master

Sabato saranno protagonisti i time trials Under 19, Under 23 e Senior, con semifinali e finali Master

Domenica si concluderà con le finali Under 19, Under 23 e Senior.

Questa sarà un’opportunità imperdibile per assistere a un evento sportivo di alto livello, che promette di segnare una pagina importante nella storia del beach sprint italiano.

Fonti ufficiali: Italpress, FIC Puglia e Basilicata.

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+