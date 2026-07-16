Allerta caldo a Malta: temperature percepite raggiungono i 40 gradi. Attenzione!

Malta in Allerta per L’Ondata di Calore

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si appresta a vivere una delle ondate di caldo più intense degli ultimi anni, con temperature percepite che potrebbero toccare i 40 gradi entro domenica. Questa situazione è causata da un’area di alta pressione che si sta stabilizzando sul Mediterraneo centrale. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Meteorologico maltese, si tratta di un fenomeno noto come “Omega Block”, una configurazione di alta pressione duratura che crea condizioni atmosferiche stabili, secche e soleggiate per diversi giorni consecutivi.

Le temperature massime registrate si aggireranno attorno ai 36 gradi, mentre la bassa umidità contribuirà a far salire la temperatura percepita fino a circa 40 gradi. Le previsioni indicano venti deboli, con intensità fino a forza 3 della scala Beaufort, che offriranno un sollievo limitato ai residenti e ai turisti. Anche se il clima sarà estremamente caldo, l’attuale episodio non è classificato dalla meteorologia come un’ondata di calore. Tale definizione è riservata a situazioni con temperature ancora più elevate e durature.

Consigli della Croce Rossa e Autorità Sanitarie

Questa allerta climatica arriva mentre la Croce Rossa di Malta ha segnalato un aumento degli interventi per malori legati alle alte temperature, in particolare nelle spiagge dell’arcipelago. Tra gli episodi più preoccupanti c’è stato un caso di un giovane colpito da un colpo di calore, che ha perso conoscenza ed è stato soccorso dai servizi di emergenza. La Croce Rossa ha esortato la popolazione a prendere seriamente il caldo estremo. È fondamentale bere molta acqua, indossare abiti leggeri e utilizzari un cappello, nonché cercare ombra quando possibile.

Le autorità sanitarie locali stanno anche diffondendo raccomandazioni specifiche per tutelare la salute dei gruppi più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con patologie preesistenti. È consigliato evitare attività fisica intensa all’aperto nelle ore più calde, in particolare tra le 11 e le 16. La situazione climatica di Malta rappresenta un chiaro invito a tutti, residenti e turisti, a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in modo da prevenire eventuali problemi di salute.

Previsioni future e possibili sviluppi

Le temperature elevate non sembrano destinati a diminuire nel breve termine. Le previsioni meteorologiche indicano che i prossimi giorni continueranno a essere caratterizzati da caldo intenso. Gli esperti del settore avvertono che il fenomeno potrebbe verificarsi in modo ciclico, influenzando non solo il clima attuale, ma anche la stagione estiva nel suo insieme. È necessario monitorare costantemente le condizioni meteo per evitare conseguenze negative sulla salute pubblica.

Inoltre, gli agricoltori e i settori industriali devono prepararsi alle potenziali ripercussioni sul raccolto e sull’approvvigionamento. L’alta pressione nel Mediterraneo potrebbe portare a una diminuzione delle risorse idriche, accentuando la necessità di un uso accorto dell’acqua. Pertanto, è prioritario che tutti i cittadini di Malta rimangano informati e adottino misure precauzionali in questo clima estremo.

La cooperazione tra le autorità locali, i servizi di emergenza e i cittadini sarà fondamentale per affrontare questa sfida meteorologica. È importante seguire gli aggiornamenti e le indicazioni delle autorità competenti per garantire un’estate sicura e salutare per tutti. Le temperature elevate stanno già avendo un impatto sulle attività quotidiane e sulla vita all’aria aperta, ed è essenziale che nessuno sottovaluti la gravità della situazione.

Per ulteriori dettagli sulle attuali condizioni climatiche e le raccomandazioni, puoi visitare il sito dell’Ufficio Meteorologico di Malta e della Croce Rossa Maltese.

Fonti: Ufficio Meteorologico Maltese, Croce Rossa Maltese, Italpress

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+