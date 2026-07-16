Claudio Durigon nuovo presidente della Lega Volley: “Con umiltà e responsabilità affronto questo incarico”

Claudio Durigon Eletto Nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A

ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea Straordinaria della Lega Pallavolo Serie A ha recentemente accolto Claudio Durigon come nuovo presidente, eletto per acclamazione. Durigon, attuale Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prende il posto di Massimo Righi, presidente in carica dal 2020. Righi continuerà la sua collaborazione all’interno della Lega come presidente del Consiglio di Amministrazione. La votazione si è svolta a Bologna, durante il Volley Mercato 2026, un’importante occasione di confronto per i club di Serie A.

Gli eventi di Bologna si concluderanno oggi con la presentazione della prossima stagione e dei calendari per il campionato 2026/27, accompagnati dal lancio ufficiale dell’82esimo campionato di Serie A Credem Banca. Durante l’assemblea, è stato anche eletto Carlo Ghirardi, rappresentante della Consoli Sferc Brescia, come nuovo consigliere per la Serie A2 Credem Banca, sostituendo Fabio Mechini. L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo per la stagione 2026/27, dopo aver esaminato il bilancio preconsuntivo 2025/26.

Il Messaggio di Benvenuto di Durigon

Claudio Durigon ha espresso la sua gratitudine per l’incarico ricevuto, dichiarando: “Quando mi è stato proposto di assumere questo ruolo, la mia prima reazione è stata quasi di incredulità. Ho pensato: state scherzando? Non me lo aspettavo davvero”. Dopo aver riflettuto sull’importanza del ruolo, ha aggiunto che la sua esperienza politica si è sempre concentrata sulla costruzione di relazioni e sul trovare soluzioni efficaci. “Accetto con grande orgoglio questo incarico, desiderando ringraziare tutti per la fiducia che mi avete accordato”, ha continuato Durigon.

Durigon ha sottolineato l’orgoglio di far parte di un’organizzazione che rappresenta una delle maggiori eccellenze sportive italiane. Il nuovo presidente ha affermato di voler ricambiare la fiducia ricevuta con impegno quotidiano e con l’esperienza acquisita nel corso degli anni: “Metterò a disposizione i rapporti costruiti e il mio impegno per la crescita della pallavolo italiana”.

Un Riconoscimento per Massimo Righi

Durante il suo discorso, Durigon ha ricordato il suo predecessore, Massimo Righi, con grande rispetto: “Per me, resterà sempre il presidente. Si è creato un rapporto di stima e amicizia, e ho avuto l’opportunità di appassionarmi sempre di più a questo mondo”. Ha evidenziato quanto lavoro, competenza e passione ci siano dietro la pallavolo, spesso invisibili a chi osserva solo le partite. “Abbiamo discusso dell’importanza di mantenere un team coeso. Una Lega non è solo un presidente, ma un insieme di professionisti che lavorano con dedizione e passione”, ha affermato Durigon.

La priorità del nuovo presidente è quella di non interrompere ciò che già funziona bene, ma di contribuire con umiltà e responsabilità. “Il mio obiettivo è supportare il team e garantire continuità nelle iniziative che hanno già dimostrato di portare risultati”, ha concluso Durigon. La sua visione per il futuro della pallavolo in Italia è chiara e orientata verso la crescita e la valorizzazione dei talenti, sia sul campo che dietro le quinte.

Questo cambio al vertice della Lega Pallavolo Serie A rappresenta un momento significativo per il futuro del volley italiano, con nuove prospettive e ambizioni che si stanno delineando. Claudio Durigon porta con sé una visione fresca e un forte desiderio di innovare nel panorama pallavolistico, mantenendo ben salde le tradizioni che hanno reso grande questo sport.

(Fonte: ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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