Bari: nuove banchine portuali, Salvini annuncia investimenti storici per la Puglia.

Investimenti Strategici per il Porto di Bari e la Guardia Costiera

BARI (ITALPRESS) – Oggi, nel Molo Borbonico del porto di Bari, è stato presentato un ambizioso progetto di investimento volto a potenziare le operazioni della Guardia Costiera e a rafforzare il ruolo di Bari come hub strategico del Mezzogiorno. L’intervento prevede l’espansione delle infrastrutture logistiche della Capitaneria di Porto, con la creazione di nuove banchine a servizio del Molo San Cataldo. Queste migliorie garantiranno una maggiore efficacia nelle attività di sicurezza della navigazione, ricerca e soccorso, monitoraggio del traffico marittimo e protezione ambientale.

Durante l’evento, sono intervenuti figure importanti, come il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il sindaco di Bari Vito Leccese, sottolineando l’importanza di questo investimento per il futuro del porto e del territorio.

Il Ruolo Cruciale della Guardia Costiera

Il ministro Salvini ha dichiarato: “È una bellissima giornata per la Puglia. Stiamo investendo come mai prima d’ora in opere pubbliche, con 12 miliardi di euro di cantieri aperti e 20 miliardi di progettazioni a livello regionale.” Inoltre, ha evidenziato come l’alta velocità tra Bari, Napoli e Roma sia un progetto in corso, a cui si aggiungono investimenti significativi per tutti i porti pugliesi, che coprono i 900 chilometri di costa della regione. Questi investimenti sono fondamentali per promuovere occupazione, turismo di qualità e sicurezza.

Salvini ha anche enfatizzato l’importanza della Guardia Costiera, specificando che “là dove opera, c’è un impegno per la sicurezza, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle vite umane.” Complessivamente, questo progetto è visto come un passo fondamentale nel percorso di modernizzazione delle infrastrutture portuali.

Piani Futuri per Taranto e Alta Velocità

Oltre all’intervento sul porto di Bari, il ministro ha annunciato un nuovo piano di investimenti per il porto di Taranto, definito come “una priorità.” Questo riconoscimento evidenzia le sfide economiche e sociali affrontate dal territorio. “Siamo pronti a collaborare con l’Autorità portuale per attuare un piano che possa revitalizzare l’area,” ha dichiarato Salvini.

Riguardo all’alta velocità verso il Salento, il ministro ha evidenziato come la Puglia debba contribuire finanziariamente ai progetti, mentre lo Stato fornirà la maggior parte delle risorse. “È essenziale continuare con i lavori, non solo per l’alta velocità, ma anche per le infrastrutture stradali e autostradali,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza di non fermarsi a metà strada.

Collaborazione per la Sicurezza Marittima

Il presidente Decaro ha espresso il suo orgoglio per la sottoscrizione del protocollo che supporta la Guardia Costiera: “Il loro lavoro è fondamentale per garantire la sicurezza della navigazione e proteggere il nostro ambiente marittimo.” Con oltre 900 chilometri di costa, la regione ha un bisogno pressante di vigilanza e protezione delle risorse marine, attività che saranno ulteriormente rafforzate grazie a questo investimento.

Il sindaco Leccese ha ringraziato il governo per il supporto a progetti cruciali per Bari. Ha specificato che le nuove banchine permetteranno alla Guardia Costiera di operare con strumenti ancora più avanzati, migliorando la sicurezza marittima e la protezione ambientale. “Il porto di Bari non è solo un’infrastruttura, ma il cuore pulsante di nuove opportunità di sviluppo,” ha dichiarato.

In sintesi, il progetto per il potenziamento del porto di Bari non è solo una questione di infrastrutture, ma un passo decisivo verso un futuro più sicuro e prospero per la Regione Puglia.

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FONTE ITALPRESS

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