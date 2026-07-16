Incendio sul monte Bouganem a Kef: continuano le operazioni di spegnimento.

Incendio sul Monte Bouganem: Aggiornamenti in Tempo Reale

TUNISI (TUNISIA) – Proseguono senza sosta le operazioni per domare l’incendio che ha colpito il monte Bouganem, situato nella delegazione di Kef Ouest, in Tunisia. Il rogo è scoppiato il 13 luglio 2026, nella zona di Hammam Melleg-Sidi Abdelrazek. Oggi, siamo al terzo giorno di interventi intensivi da parte delle unità di emergenza, che, come riportato dalla Protezione civile tunisina, stanno lottando per contenere le fiamme e raggiungere il pieno controllo della situazione.

Le sfide sono molteplici: il terreno difficile e l’accesso complesso all’area hanno reso le operazioni più complicate. Tuttavia, le squadre di soccorso stanno lavorando instancabilmente e in stretto coordinamento con varie strutture nazionali per mitigare il danno. I soggetti coinvolti includono la Commissione regionale per la prevenzione e la gestione delle calamità di Kef, la Protezione civile, l’aviazione militare, così come la Guardia nazionale e i servizi regionali competenti.

Strategie di Intervento e Tecnologie Utilizzate

Per affrontare i tratti più ostili e complessi, l’aviazione militare ha dispiegato un elicottero per operazioni di spegnimento aereo, permettendo un intervento diretto dall’alto. Inoltre, è stato utilizzato un velivolo da ricognizione della Guardia nazionale, il quale ha fornito supporto informativo fondamentale per monitorare l’evoluzione dell’incendio e ottimizzare il coordinamento delle attività di soccorso.

Le squadre di Protezione civile sono state rafforzate da risorse logistiche aggiuntive, con mezzi e personale provenienti dalle regioni di Sfax, Sidi Bouzid, Gafsa, Tataouine e Sousse. Sono stati mobilitati tre veicoli specializzati per la lotta agli incendi boschivi, oltre a due macchine meccaniche e 15 operatori forestali. Questa sinergia di forze e risorse è cruciale per tentare di contenere il rogo e mitigare i danni ambientali e materiali.

Le autorità tunisine hanno affermato che tutte le risorse rimarranno attive fino al completo dominio del fuoco, mantenendo un monitoraggio costante della situazione. L’importanza di un intervento efficace è sottolineata dal fatto che la zona colpita è un’area ecologicamente significativa, con flora e fauna locali che potrebbero subire gravi danni a causa dell’incendio. L’agenzia governativa dell’ambiente sta seguendo da vicino la situazione, con l’obiettivo di attuare strategie di recupero una volta domato il rogo.

Le immagini condivise dai canali ufficiali della Protezione civile mostrano il vasto lavoro svolto dalle squadre di soccorso e le dimensioni impressionanti del fuoco. È fondamentale che i cittadini e i turisti rimangano informati e seguano le indicazioni delle autorità. Inoltre, si invita tutti a mantenere un basso profilo nelle aree vicine per garantire la sicurezza delle operazioni di spegnimento e soccorso.

In queste ore difficili, è fondamentale l’impegno delle comunità locali, che stanno offrendo supporto e incoraggiamento agli operatori coinvolti. La solidarietà è essenziale in momenti di crisi, e i cittadini tunisini si stanno dimostrando uniti contro questa calamità. Le informazioni più aggiornate saranno diffuse attraverso i canali ufficiali, assicurando che tutti possano seguire l’evoluzione della situazione.

L’incendio sul monte Bouganem rappresenta un test significativo per la capacità di risposta della Tunisia alle emergenze ambientali. La protezione del patrimonio naturale è cruciale non solo per il benessere degli ecosistemi locali, ma anche per il futuro sostenibile del Paese. Le autorità sono determinate a portare a termine questa battaglia contro il fuoco e a garantire il recupero delle aree colpite.

Per rimanere aggiornati, è possibile seguire le comunicazioni della Protezione civile tunisina e consultare le informazioni fornite dai media locali.

Fonti ufficiali: Protezione Civile tunisina, Ministero dell’Ambiente tunisino

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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