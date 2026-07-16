F1 a Spa: Antonelli mira al podio, Leclerc esprime fiducia nel team.

Formula 1: Anche Spa Attende il Gran Premio del Belgio

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – La Formula 1 si prepara a infiammare nuovamente l’asfalto di Spa-Francorchamps per il penultimo appuntamento della stagione prima della pausa estiva: il Gran Premio del Belgio. Un’inusuale aspettativa anima i team e i piloti, con l’elitè delle corse pronte a dare il massimo in questa storica pista.

Andrea Kimi Antonelli: Pronto al Riscatto

Dopo il deludente ritiro a Silverstone, Andrea Kimi Antonelli è determinato a riscattarsi e a ristabilire la sua leadership in campionato. “A Silverstone abbiamo avuto un weekend molto forte; il passo era buono. Devo solo concentrarmi sul risultato e massimizzare ciò che è sotto il mio controllo. È frustrante non portare a casa punti, ho vissuto episodi sfortunati,” ha dichiarato il giovane pilota della Mercedes. Antonelli non vince da primo giugno, quando ha trionfato nel Gran Premio di Monaco.

“Il nostro ritmo in pista è stato competitivo in tutte le gare, e ci aspettiamo buone performance anche qui a Spa. La Ferrari, però, è agguerrita, specialmente durante le qualifiche, e non possiamo sottovalutare Red Bull e McLaren,” ha aggiunto Antonelli con evidente fiducia per affrontare le sfide di Spa.

La Competizione tra Compagni di Squadra

Il principale rivale di Antonelli è il suo compagno di squadra, George Russell, che ora si trova a soli 25 punti di distanza in classifica. “È fantastico vedere il gap ridursi, ma il nostro obiettivo resta quello di ottenere il miglior risultato possibile. Le nuove power unit richiedono ancora un po’ di lavoro per essere padroneggiate, ma mi sento a buon punto,” ha commentato Russell. Spa è una pista che il britannico ama e dove ha ricordi belli: “Ho vissuto esperienze fantastiche qui, non vedo l’ora di tornare in pista.”

Anche la Ferrari si prepara a scendere in pista con un Charles Leclerc in grande forma, reduce da una splendente vittoria a Silverstone. “Arrivare qui da vincitore è un’ottima sensazione. Il nostro lavoro paga, ma dobbiamo continuare così su varie piste. Spero di competere fino all’ultima gara con Kimi. Sono fiducioso, ma non mi concentro sul campionato. Se la Ferrari non dovesse vincere, spero che a farcela sia Kimi,” ha sottolineato Leclerc.

Emozioni Speciali a Spa

Leclerc ha anche condiviso un pensiero personale riguardo alla pista di Spa: “È un luogo molto speciale per me. Qui ho vissuto forti emozioni, per la mia prima vittoria e per la perdita di Antoine Hubert, un amico che porto sempre nel cuore.” Questo legame emozionale spesso rende le gare a Spa ancora più intense e significative per i piloti.

Dall’altro lato del box, Lewis Hamilton punta a mantenere la sua striscia positiva come unico pilota sempre a punti in questo 2026. “Potrebbe essere un weekend impegnativo, ma sono orgoglioso della squadra che continua a spingere. Stiamo facendo miglioramenti costanti,” ha dichiarato il sette volte campione del mondo. Hamilton ha anche espresso un desiderio di maggiore flessibilità nella direzione gara: “Un arrivo anticipato della safety car darebbe maggiore spettacolo ai tifosi. È deludente vedere una gara finire dietro alla safety car,” ha aggiunto.

Le sfide di Max Verstappen

Max Verstappen, alle prese con i problemi della sua Red Bull, ha voluto chiarire alcune voci sul suo futuro, affermando: “Non ho nulla da dire riguardo a possibili cambi di team. Se ci fossero novità, le comunicherei in prima persona. Adesso, dobbiamo concentrarci sui problemi da risolvere sulla vettura,” ha affermato il pilota olandese, esprimendo ottimismo per il futuro.

Anche le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri puntano a recuperare terreno, specialmente dopo che Norris ha ricevuto una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza per un cambio delle componenti. Entrambi sono determinati a lottare per un posto sul podio, sapendo che al venerdì si svolgeranno le prove libere, appuntamento fondamentale per sistemare le ultime regolazioni.

Le prove libere inizieranno alle 13:30, seguite dalla seconda sessione alle 17:00. I riflettori sono accesi, e l’attesa è palpabile per un weekend ricco di emozioni e sfide avvincenti a Spa-Francorchamps.

Fonti:

ITALPRESS

FONTE ITALPRESS

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