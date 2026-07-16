Merlier conquista la dodicesima tappa del Tour de France; Pogacar mantiene la maglia gialla.

Tim Merlier Trionfa nella Dodicesima Tappa del Tour de France 2026

CHALON-SUR-SAONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tim Merlier ha dimostrato la sua superiorità nella terza volata del Tour de France 2026, conquistando la dodicesima tappa che si è svolta tra Circuit de Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône, per un totale di 179,1 km. Con questa vittoria, il ciclista della Soudal Quick-Step ha raggiunto un totale di sei successi personali nella storica competizione.

Il belga ha saputo evitare una maxi-caduta avvenuta a pochi metri dal traguardo, sorprendendo i suoi avversari e confermando il suo status di campione nelle volate. Alle sue spalle, l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) ha ottenuto un ottimo piazzamento, seguito dal connazionale Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), che ha concluso in terza posizione.

Tadej Pogacar Salda la Maglia Gialla

Rimanendo nel gruppo dei favoriti, Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha mantenuto la maglia gialla, come da pronostico. Nell’arco della giornata sono stati vanificati diversi tentativi di fuga, in particolare un gruppo che comprendeva Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Ewen Costiou (Groupama) e Matteo Vercher (Tota Energies), insieme ad altri corridori, tra cui Filippo Ganna (Netcompany INEOS).

La tredicesima tappa, che si svolgerà domani, prevede un percorso lungo 205,8 km da Dole a Belfort. Sarà interessante vedere come si sviluppa la gara, considerando le sfide che i ciclisti dovranno affrontare.

In merito alla sua straordinaria vittoria, Tim Merlier ha dichiarato: “Avere mio figlio qui è stata una motivazione in più per vincere. Cerco sempre di ottenere successi per la mia famiglia, e poterlo fare davanti a loro è davvero speciale. Ho avuto qualche difficoltà con la radio, ma alla fine è andato tutto bene. È stata una bella giornata.”

Tadej Pogacar ha commentato la gara di oggi, affermando: “È stata una giornata tranquilla, tutto è andato per il meglio. Ho notato che molti corridori sono caduti nel finale, e spero che stiano tutti bene. La tappa di domani presenta delle insidie, e sarà interessante osservare come si sviluppa. Le tappe di sabato e domenica potrebbero risultare più favorevoli per noi.”

Ordine di Arrivo della Dodicesima Tappa

1. Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) 3h58’53”

2. Olav Kooij NED (Decathlon CMA CGM Team) s.t.

3. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) s.t.

4. Biniam Girmay ERI s.t.

5. Milan Fretin BEL s.t.

6. Antony Turgis FRA s.t.

7. Max Kanter GER s.t.

8. Clement Russo FRA s.t.

9. Mads Pedersen DEN s.t.

10. Huub Artz NED s.t.

Questa edizione del Tour de France continua a regalare emozioni e colpi di scena, confermando la grande competitività tra i ciclisti. Ogni tappa è una battaglia e i prossimi giorni si preannunciano decisivi per la corsa verso la maglia gialla.

-Foto IPA Agency- (ITALPRESS)

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul Tour de France, visita il sito ufficiale della competizione e le principali testate sportive.

FONTE ITALPRESS

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