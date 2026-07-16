Crisi industriale in Basilicata: confronto a Palazzo Chigi per rilanciare il settore produttivo.

ROMA (ITALPRESS) – Oggi a Palazzo Chigi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha condotto una riunione cruciale per affrontare la crisi industriale e produttiva che affligge la Regione Basilicata. All’evento erano presenti figure chiave del governo, tra cui il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. A completare il quadro, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Sottosegretario Paolo Barelli e rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio.

Focus sulla crisi industriale in Basilicata

Nel corso della riunione, i partecipanti hanno analizzato le criticità che colpiscono il sistema produttivo lucano. I principali temi trattati hanno riguardato la crisi del settore automotive, le capacità estrattive di gas e petrolio, lo sviluppo industriale e il finanziamento degli interventi nelle aree ZES (Zone Economiche Speciali). È stata dedicata attenzione anche all’approvvigionamento idrico per le Acciaierie d’Italia, al piano di autonomia energetica dell’Acquedotto Lucano e alle iniziative relative alla ZES Cultura.

“L’importanza di questo incontro dimostra la seria attenzione del Governo nazionale nei confronti della Basilicata, un territorio che sta attraversando momenti assai delicati per il suo tessuto produttivo e industriale”, ha commentato il Presidente Bardi. L’analisi delle emergenze e opportunità del territorio è risultata fondamentale: dalla crisi automotive, alla gestione efficace delle risorse energetiche e idriche, fino alle infrastrutture necessarie per garantire un futuro sostenibile.

Piani d’azione per il futuro della Basilicata

“Abbiamo affrontato i dossier più critici per il futuro della nostra Regione”, ha dichiarato il Governatore Vito Bardi. “Le sfide che ci attendono, dalla transizione energetica dell’automotive alla gestione strategica delle risorse idriche ed energetiche, necessitano di un approccio mirato e sinergico”. Per concretizzare le strategie discusse a Palazzo Chigi, Bardi ha annunciato l’avvio immediato di incontri bilaterali con i singoli Ministeri e i relativi dipartimenti. Tali tavoli tecnici serviranno per aggiornare ciascuno sulle questioni specifiche e sulle risorse disponibili, allo scopo di sviluppare strategie d’azione condivise fra Regione e Governo.

“La Basilicata non può affrontare le crisi globali e nazionali da sola”, ha aggiunto il Presidente. “L’impegno di oggi, con il Sottosegretario Mantovano e i Ministri, ci permette di tradurre le problematiche in piani d’azione definiti, con tempistiche e risorse certe, per rispondere rapidamente alle esigenze di lavoratori, imprese e famiglie lucane”.

Le difficoltà economiche che sta affrontando la Basilicata sono ulteriormente evidenziate dall’impatto della crisi globale, rendendo necessaria una strategia coordinata e multidisciplinare. A questa situazione complessa, il governo risponde con piani mirati che cercano di garantire non solo la stabilità economica, ma anche l’occupazione nella regione.

Vito Bardi ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le diverse istituzioni coinvolte: “È essenziale un lavoro collettivo che possa tradurre le necessità del territorio in azioni concrete”. L’auspicio è che, con il supporto del Governo centrale, la Basilicata possa recuperare competitività e rinvigorire la sua economia e il suo mercato del lavoro.

-Foto Regione Basilicata-(ITALPRESS).

Per ulteriori dettagli sui temi trattati, è possibile consultare le fonti ufficiali come il sito del Governo Italiano e dell’ITALPRESS.

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+