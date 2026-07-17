Anzio: Undici giorni di emozioni intense nel Beach Soccer italiano!

Beach Soccer a Anzio: un Evento Imperdibile Fino al 26 Luglio

ANZIO (ROMA) (ITALPRESS) – Il beach soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti sbarca per la prima volta ad Anzio, portando con sé un evento atteso che si svolgerà dal 18 al 26 luglio. La bella cittadina del litorale laziale si inserisce così nel circuito nazionale di questo sport, diventando palcoscenico di partite decisive non solo della Serie A Q8, ma anche del campionato femminile e della 1^ edizione dei Play Off U20.

Le competizioni di beach soccer di quest’anno rivestono un’importanza cruciale. I match di Serie A Q8 determineranno gli equilibri per la fase finale del campionato, mentre gli incontri femminili promettono emozioni, con l’attesa Supercoppa femminile che arricchisce ulteriormente il programma. Non dimentichiamo la fase Nazionale della Serie B, che rappresenta il fermento delle attività dei Comitati Regionali.

Affermazione del Beach Soccer e Valorizzazione del Territorio

Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, ha sottolineato l’importanza del beach soccer per il turismo locale. Durante la conferenza stampa tenutasi nella sala Giunta del Comune di Anzio a Villa Corsini Sarsina, ha affermato: “Questa disciplina si integra perfettamente nel nostro programma estivo, con l’obiettivo di promuovere un turismo di qualità che unisce intrattenimento e sport di alto livello.”

Il presidente del Comitato Lazio LND, Roberto Avantaggiato, ha definito l’evento come un “momento storico per Anzio”, evidenziando l’evoluzione del beach soccer come movimento in crescita capace di attrarre interesse e coinvolgere sempre più pubblico. “L’obiettivo è creare nuove opportunità per società, atleti e appassionati lungo il litorale laziale,” ha aggiunto, confermando l’impegno del Comitato nello sviluppo del campionato regionale e giovanile.

Organizzare una manifestazione di tale portata non è semplice, ha riconosciuto Valentina Corrado, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Anzio, ma i risultati sono già evidenti: “Il beach soccer incarna i valori che ci rappresentano: sport, turismo, attenzione verso i giovani e le donne, crescita e inclusione.”

Francesco Cappelli, district manager Centro Nord Ovest di Q8, ha rimarcato l’importanza della partnership con il beach soccer, evidenziando la sinergia tra il marchio e una disciplina che amalgama spettacolo e dinamismo sul territorio. Roberto Desini, coordinatore del Dipartimento BS della Lega Nazionale Dilettanti, ha anticipato che “la tappa di Anzio sarà ricca di significato e contenuti,” invitando il pubblico a partecipare a un evento che non deluderà le aspettative.

Le partite promesse si prospettano spettacolari, ricche di azioni emozionanti e colpi di scena. Il 23 luglio, in particolare, è atteso il campionato femminile che prevede la presenza della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, un’iniziativa volta alla sensibilizzazione sulla salute femminile. Questo aggiunge ulteriore valore all’evento, combinando sport e responsabilità sociale.

In sintesi, l’evento di beach soccer ad Anzio rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati e un importante passo avanti per la promozione di questa disciplina in Italia. Con un calendario ricco di competizioni e iniziative collaterali, Anzio si prepara a diventare un nuovo polo di attrazione per il beach soccer, portando avanti una visione di sport inclusivo che mira a coinvolgere sempre più la comunità locale.

Per maggiori informazioni, consultare Lega Nazionale Dilettanti.

(Fonte: Italpress)

FONTE ITALPRESS

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