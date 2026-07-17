Tunisina: ondata di caldo spinge a consumi record e cresce il rischio di blackout elettrici.

Emergenza Elettrica in Tunisia: La Retta di Produzione Sotto Pressione

ROMA (ITALPRESS) – La Tunisia sta vivendo un momento critico per la sua rete elettrica nazionale, caratterizzato da una pressione eccezionale e da un incremento significativo dei consumi. Questo aumento, che ha superato la capacità di produzione disponibile, ha costretto le autorità a implementare distacchi temporanei e programmati della corrente elettrica. La situazione è ulteriormente aggravata da un’ondata di caldo che sta colpendo il Paese nordafricano e altre zone del Mediterraneo, portando a un notevole incremento nell’uso di climatizzatori e a un picco nella domanda di energia, specialmente durante le ore centrali della giornata.

Aumento Consumi e Misure di Emergenza

Secondo quanto riportato dal presidente e direttore generale della società elettrica tunisina, Faisal Trifa, i consumi energetici nella fascia oraria dalle 13 alle 17 sono aumentati di circa il 30% rispetto ai livelli abituali. Questa situazione ha reso necessaria l’adozione di misure straordinarie per garantire la stabilità della rete. Il sistema del délestage è stato implementato, prevedendo interruzioni temporanee e a rotazione dell’erogazione elettrica nelle diverse zone del paese. Questa decisione è stata presa come misura preventiva per evitare un’interruzione generale del servizio, che potrebbe avere ripercussioni drammatiche per cittadini e attività economiche.

La questione della gestione energetica è diventata di estrema importanza per le autorità. Il Ministero dell’Energia ha sottolineato che mantenere un equilibrio tra produzione e consumo è essenziale per la sicurezza dell’intero sistema elettrico. Con le previsioni meteorologiche che indicano il protrarsi delle alte temperature, elevata pressione sulla rete potrebbe continuare nei giorni a venire.

Il governo tunisino ha iniziato a monitorare da vicino la situazione, attuando campagne di sensibilizzazione per incentivare i cittadini a ridurre i consumi durante le ore di punta. In particolare, si consiglia di limitare l’uso di elettrodomestici ad alto consumo energetico e di sfruttare le ore serali per attività che richiedono elettricità. Questa strategia non solo mira a preservare la capacità della rete, ma anche a garantire che tutti possano avere accesso all’elettricità durante le ore strategiche.

Diverse fonti ufficiali hanno confermato le sfide che il paese deve affrontare. In base ai dati forniti dalla Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG), il picco di domanda energetica ha raggiunto livelli record, richiedendo azioni immediate. La situazione attuale potrebbe servire anche come opportunità per rivedere e ristrutturare l’intero sistema energetico tunisino, con focus su fonti rinnovabili e infrastrutture più resilienti.

Il Ministero dell’Energia ha anche avviato discussioni con esperti e istituzioni internazionali per valutare possibili soluzioni a lungo termine. Queste possono includere investimenti in energie rinnovabili, come il solare e l’eolico, al fine di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Una transizione verso forme di energia più sostenibili potrebbe non solo alleviare la pressione sulla rete elettrica, ma anche contribuire alla salvaguardia ambientale.

In aggiunta, il governo prevede di implementare tecnologie smart grid che potrebbero monitorare in tempo reale l’uso dell’energia, ottimizzando così la distribuzione. Questo approccio innovativo potrebbe permettere una gestione più efficace delle risorse e garantire un servizio più affidabile ai cittadini.

La Personalizzazione delle Soluzioni Energetiche

Le autorità tunisine hanno evidenziato che ogni zona del paese potrebbe avere bisogno di soluzioni specifiche, considerando le differenze tra aree urbane e rurali. Il piano di azione non è solo una risposta immediata alle richieste attuali, ma potrebbe anche costituire un modello per la gestione delle crisi energetiche future non solo in Tunisia, ma anche in altre nazioni della regione mediterranea.

La sfida della transizione energetica nella Tunisia del futuro richiederà un impegno collettivo e una pianificazione strategica, garantendo che ciascun cittadino possa aver accesso a un’energia affordable e sostenibile. L’adozione di pratiche più responsabili e sostenibili sarà cruciale per la resilienza della rete e per il benessere economico e sociale del Paese.

Per ulteriori dettagli sulle attuali condizioni energetiche in Tunisia e per rimanere aggiornati sui progressi della situazione, è possibile consultare le comunicazioni ufficiali rilasciate dal Ministero dell’Energia e dalla STEG.

FONTE ITALPRESS

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