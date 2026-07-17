Malta sotto pressione: emissioni 2030 a rischio, servono interventi urgenti per il rispetto dei target.

Malta e le Emissioni di Ossidi di Azoto: Un Obiettivo in Pericolo

La Valletta (Malta) – Secondo le proiezioni aggiornate del governo, Malta è a rischio di non rispettare il target vincolante per la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) entro il 2030. Queste informazioni emergono dalla revisione del Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico (NAPCP) pubblicata dall’Autorità per l’Ambiente e le Risorse (ERA).

Emissioni di NOx: Situazione Attuale e Prospettive Future

Malta attualmente sembra in linea con tutti gli altri limitativi sulle principali sostanze inquinanti, ma le proiezioni per le emissioni di NOx sono preoccupanti. Secondo il NAPCP, le emissioni di NOx nel 2030 potrebbero raggiungere 3,88 chilotonnellate, risultando quasi il doppio rispetto al limite legale di 1,98 chilotonnellate. Questo dato è stato calcolato considerando le misure già adottate fino ad oggi. Anche nello scenario più ambizioso delineato dal governo, la piena conformità agli obiettivi rimane un traguardo difficile da raggiungere.

Il settore del trasporto stradale emerge come il principale responsabile delle emissioni di NOx, contribuendo al 42,6% del totale nazionale nel 2023. Seguono le attività marittime, che incidono per il 15,5%. Questi dati sottolineano l’urgenza di adottare misure efficaci per affrontare la problematica dell’inquinamento atmosferico.

Strategie Governative: “Reshaping Our Mobility”

Il governo maltese ha messo in campo diverse strategie per affrontare questo problema, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile attraverso il piano “Reshaping Our Mobility”. Le iniziative includono contributi per coloro che rinunciano all’auto privata e incentivi per i giovani che optano per l’uso di scooter. Inoltre, ci sono programmi per ridurre il traffico nelle ore di punta e per rendere più sostenibili le infrastrutture marittime.

Nonostante questi sforzi, il NAPCP riconosce che il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di NOx entro il 2030 resta incerto. Le misure proposte, sebbene promettenti, potrebbero non essere sufficienti a garantire la conformità agli standard richiesti.

Richiesta di Maggiore Flessibilità

Malta ha anche richiesto maggiore flessibilità nell’applicazione della direttiva europea sui tetti nazionali di emissione. Il governo maltese suggerisce un approccio non lineare nella riduzione delle emissioni. Secondo le autorità, un approccio rigido impatterebbe negativamente sulle famiglie a basso e medio reddito, aumentando il loro onere economico.

La strategia mira a trovare un equilibrio tra le necessità socio-economiche e gli obblighi ambientali. Le autorità locali stanno lavorando per implementare politiche più adattabili, in modo da non compromettere il benessere delle famiglie maltesi, pur perseguendo obiettivi ambientali compatibili con le aspettative europee.

Prospettive e Sfiducia

La situazione attuale rende evidente che Malta si trova di fronte a sfide considerevoli nella lotta contro l’inquinamento atmosferico. Nonostante le misure implementate e le strategie proposte, il futuro ha ereditato un clima di incertezza. Di fronte a tali questioni, resta essenziale il dialogo tra le istituzioni sanitarie, gli organismi di regolamentazione e il pubblico.

Fonti ufficiali come l’Autorità per l’Ambiente e le Risorse offrono un quadro chiaro della situazione, segnalando l’urgenza di interventi mirati e tempestivi per evitare che Malta non rispetti i parametri europei. Con la data del 2030 che si avvicina, è fondamentale che le politiche siano riviste e adattate alle reali necessità del Paese e dei suoi cittadini.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, è possibile consultare le pubblicazioni ufficiali sul sito dell’ERA.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+